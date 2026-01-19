Boşanma aşamasındaki kocası tarafından darp edildi: İfadesi kan dondurdu!

Adana’nın Sarıçam ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki L.G., 5 yıllık eşi E.G.’den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı; ancak bu karar hayatını kabusa çevirdi. Gültepe Mahallesi’ndeki evine gelen eşi tarafından darp edilen genç kadın, hem canını zor kurtardı hem de içinde şiddet kanıtlarının bulunduğu cep telefonunu çaldırdı.

"BENİ BUZLA ÖLDÜRECEKMİŞ"

L.G, boşanma aşamasındaki kocasının ilk evlendiği zamanlarda aşırı şiddet uyguladığını belirterek, "Son zamanlarda da ara ara şiddete maruz kaldım. Beni buzla öldüreceğini söylüyor. Buzla öldürmek istemesinin sebebinin kanıt kalmaması olduğunu ifade ediyordu. Hem aldatıyor hem de ‘Senden benim çocuğum var, sana kimse dokunamaz' diyor. Bana sürekli yumruk atıyordu. Büyük kızıma hamileyken çok şiddet uygulardı. İçki içip şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

"TEK İSTEDİĞİM BU ADAMDAN KURTULMAK"

Tek isteğinin kocasından kurtulmak olduğunu anlatan L.G, şöyle deva etti: "Ben babasız büyüdüm ve çocuklarım için sustum. Çocuklarıma ve bana daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Ben nasıl babasız büyüyüp destek görmediysem, çocuklarım da şu an babasız büyüyor ve ailesi tarafından destek görmüyor. Gücüm yettiğince çocuklarımın her zaman yanındayım.Tek isteğim bu adamdan kurtulmak. Kendisinden korkmuyorum ancak ölmekten korkuyorum. Çünkü ölürsem çocuklarım ortada kalacak."

"BİRDEN FAZLA DAVAMIZ VAR"

L.G, kadın cinayetlerine dikkat çekerek, "Bu olaylar farklı bir noktaya gidebilir. Kendisinin yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu an oturduğum yer zemin kat ve güvenli değil. Bu kişinin ne boyutta şiddet uygulayacağını bilmiyoruz. Bizim birden fazla davamız var. Bu zamana kadar çocuklarım için sustum ama bu saatten sonra susmak istemiyorum" dedi.