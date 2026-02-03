Böyle anne olmaz olsun! Bebeğe defalarca tokat attı, ayaklarından tutup fırlattı

Antalya’da bir yaşındaki kız bebeğin, yabancı uyruklu annesi İmane Moti tarafından darbedildiği anların güvenlik kamerasına yansımasının ardından açılan davada ilk duruşma bugün görüldü.

Dehşete düşüren olay, baba Osman Vesek’in bebeğin vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve gizli kamera yerleştirmesiyle ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde annenin bebeğine defalarca tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı anlar yer aldı.

Görüntülerle birlikte Antalya Adliyesi’ne giden baba Osman Vesek, Fas uyruklu eşi İmane Moti hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan anne, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Şiddetin farklı günlerde tekrarlanması ve süreklilik göstermesi nedeniyle eylemlerin "eziyet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şüpheli hakkında "altsoya ve çocuğa karşı eziyet" suçundan dava açıldı.

"ÇOK PİŞMANIM, KIZIMI ÖZLEDİM"

Mahkeme başkanının güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin soruları üzerine savunma yapan cani kadın İmane Moti, "Psikolojim bozuldu, çok pişmanım. Kızımı özledim. Ayağından tutup vurduğum için çok pişmanım. Kamera görüntülerini yaparken farkında değildim, emniyette izleyince ne yaptığımı anladım" diye konuştu.

BABA DURUŞMADA YAŞANANLARI AYRINTILI ANLATTI

Duruşmada ifade veren müşteki baba Osman Vesek, Ailesinin de kendisini uyardığını ve bunun üzerine Antalya'daki eve gizli kamera kurdurduğunu söyledi. Görüntüleri izledikten sonra adliyeye gelerek sikayetçi olduğunu kaydeden Vesek, kamera öncesinde de bebeğin vücudunda kızarıklıklar gördüğünü ve sanığın bunları "sivrisinek ısırığı" ve "düştü" diyerek açıkladığını söyledi.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanık İmane Moti hakkında akıl sağlığının tespiti için sağlık raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.