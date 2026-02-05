Böyle arkadaş olmaz olsun! Tek sözüyle 16 milyon TL'sini verdi: Olanları fark edince beyninden vurulmuşa döndü

Arnavutköy ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat Karabulut daha önce beraber çalıştığı iş arkadaşı Mustafa İ. tarafından dolandırıldı. "Çantacılık" diye tabir edilen altın alım satım işi yapan Mustafa İ.'nin kar payı vaadine inanan Karabulut 25 yıllık birikimini bir çırpıda kaybetti. Arkadaşına inanan Karabulut, zaman içerisinde eşinin altınlarını, aracını ve birikimini Mustafa İ.'ye elleriyle verdi. Yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldığını anlayan Karabulut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre suç duyurusunda bulunduğu Mustafa İ.'nin benzer suçlardan 30'a yakın dosyası olduğunu öğrendi.

TÜM BİRİKİMİNİ ARKADAŞINA VERDİ

Murat Karabulut, yıllar önce bir lokantada birlikte çalıştığı Mustafa İ. isimli şahısla yaklaşık 3-4 yıl aynı iş yerinde çalıştıklarını anlattı. İş yerinin devredilmesinin ardından Mustafa İ.'nin Bayrampaşa'da gümüş üzerine kuyumcu dükkânı açtığını, ancak bir süre sonra dükkânı kapattığını belirten Karabulut, daha sonra kendisine altın ve döviz al-sat işi yaptığını ve birikimlerini değerlendirebileceğini söylediğini ifade etti.

Karabulut, önce elindeki altınları vererek sürece dahil olduğunu, ardından eşine ait 14 bileziği parça parça Mustafa İ.'ye teslim ettiğini söyledi. Eşinin defalarca uyarmasına rağmen verilen kazanç vaadine inandığını dile getiren Karabulut, "25 yıllık emeğimiz vardı. Eşimin kolundaki bilezikler, arabam, birikimlerimiz hepsini bu işe verdim" dedi.

OTURDUĞU EVİ BİLE SATTI

İddiaya göre, süreç bununla da sınırlı kalmadı. Karabulut, ailesiyle oturduğu evi de satarak parayı Mustafa İ.'nin yönlendirmesiyle onun kontrolüne verdi. Tapu işlemleri sırasında evin 4 buçuk milyon TL'ye satıldığı söylenmesine rağmen hesabına yatan paranın çok daha düşük olduğunu, paranın da doğrudan Mustafa İ.'nin tasarrufuna geçtiğini öne sürdü.

1,5 MİLYON TL KREDİ VE KART BORCU

İşlerin yolunda gitmediği yönündeki ilk sinyalleri bir buluşmada aldığını söyleyen Karabulut, Mustafa İ.'nin "Kapalıçarşı'da sıkıntı oldu, paranın yarısı gitti" dediğini aktardı. Ardından kredi çekmeye ikna edildiğini, kredi kartlarının da kullanıldığını ifade eden Karabulut, şu anda yaklaşık 1,5 milyon TL kredi ve kart borcu bulunduğunu, emekli maaşına haciz geldiğini ve 3 aydır maaş alamadığını söyledi.

"BEN SEFALET İÇİNDEYİM, ONLAR HAYATINA DEVAM EDİYOR"

Dolandırıldığını anladıktan sonra şüpheliye ve ailesine ulaşmaya çalıştığını ancak telefon numaralarının değiştirildiğini belirten Karabulut, çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda Mustafa İ.'nin kızını üniversiteye yazdırdığını, oğlunu bedelli askerliğe gönderdiğini ve yeni bir hayat kurduğunu iddia etti. Yaşadığı çaresizliği gözyaşları içinde anlatan Karabulut, "Şu an kiradayım, kiramı ödeyemiyorum. Üç çocuğum var. İntiharın eşiğine geldim. Benim gibi başka insanların da canı yanmasın" diyerek çağrıda bulundu. Murat Karabulut'un savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Karabulut, adaletin yerini bulmasını ve iddia ettiği mağduriyetinin giderilmesini bekliyor.