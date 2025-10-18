Çemişgezek'te onarımı tamamlanan cami, yeniden ibadete açıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Aşağı Demirbük köyünde onarımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle yeniden ibadete açıldı. Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılış programına Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Tunceli İl Müftüsü Mustafa Şanver, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Levent Küçük, açılışın ardından köy halkıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.