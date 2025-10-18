Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

DEİK açıkladı: Libya, Türkiye’nin Afrika’ya Açılan Kapısı

Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik görüşmeler yalnızca ülke ekonomilerine değil, Afrika'nın tamamına etki ediyor. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya, çevresinde 500 milyon nüfus barındıran bir ülke. Hinterlandı yalnızca ülke içini değil, çevresindeki geniş bölgeyi de kapsıyor" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 14:39

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu () Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerinin yalnızca ülke ekonomilerine değil, Afrika'nın tamamına yönelik yeni fırsatların önünü açtığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve DEİK organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Forumun ilk gününde düzenlenen Türkiye-Libya oturumunda önemli mutabakat zaptları imzalandı. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc ile Bakanı Muhammed Salim eş-Şehubi'nin de katıldığı törende, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

DEİK açıkladı: Libya, Türkiye’nin Afrika’ya Açılan Kapısı

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil de Türk özel sektörü adına sürece aktif katkı sunarak, yeni iş birliği alanlarının şekillenmesinde rol üstlendi.

Türk Müteahhitler Birliği (TMB) temsilcileriyle birlikte yürütülen temaslarda, iki ülke arasında ticaret, ve ulaştırma alanlarında ortak vizyon ortaya konuldu.

LİBYA KÜRESEL CAZİBE MERKEZİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karanfil, Türkiye ile Libya arasındaki stratejik işbirliğinin, yalnızca iki ülke ekonomisine değil, Afrika'nın tamamına yönelik yeni fırsatların önünü açtığını kaydetti.

DEİK açıkladı: Libya, Türkiye’nin Afrika’ya Açılan Kapısı

Karanfil, Libya'nın Afrika'ya açılan kapı olduğunun altını çizerek, "Türkiye ve Avrupa'ya en kısa deniz yolunu sunmasından dolayı Türkiye için son derece önemli bir coğrafyadır. Libya'nın limanları vasıtasıyla sağlanan deniz ulaştırması, Afrika kıtasının içlerine uzanan kara ve hava yolu bağlantılarıyla birleştiğinde, 53 Afrika ülkesine ve 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı sunmaktadır. Bu özellikleriyle Libya, küresel düzende stratejik bir cazibe merkezidir." ifadelerini kullandı.

Libya'nın çevresinde 500 milyon nüfus barındıran bir ülke olduğuna dikkati çeken Karanfil, "Libya, çevresinde 500 milyon nüfus barındıran bir ülke. Hinterlandı yalnızca ülke içini değil, çevresindeki geniş bölgeyi de kapsıyor. Bu potansiyel, Türkiye için Afrika'ya açılan ticari ve lojistik bir köprü anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımının eşit ortaklık ve karşılıklı kazanç ilkelerine dayandığını vurgulayan Karanfil, Libya ile ticarette imzalanan mutabakatların sadece iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri değil, bölgesel refahı da güçlendireceğini aktardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı
Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
ETİKETLER
#ticaret
#yatırım
#ulaştırma
#deik
#Türkiye-libya Ilişkileri
#Afrika Işbirliği
#Ekonomik Forum
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.