Hisar-O'dan kritik atış!

Milli Savunma Bakanlığı, Aksaray atış alanında Hava Savunma Komutanlığı tarafından "Hisar-O" atışının başarıyla icra edildiğini bildirdi. Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hisar-O" atışına ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı'nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.