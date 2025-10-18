Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Editor
 Ümit Buget

İYİ Parti kongresinde gergin anlar! Kürsü devrildi

İYİ Parti'nin Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan İYİ Parti kongresinde gergin anlar yaşandı, eski ilçe başkanının konuşmasını engellemek için bir partili kürsüyü devirdi.

İYİ Parti kongresinde gergin anlar! Kürsü devrildi
Mersin'in ilçesinde yapılan kongresinde gergin anlar yaşandı, eski ilçe başkanının konuşmasını engellemek için bir partili ise kürsüyü devirdi.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı, bugün Tarsus Şehir Kulübü’nde 4. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirdi. İYİ Parti İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in aday olduğu kongrede yapılan konuşmaların ardından çıktı.

İYİ Parti kongresinde gergin anlar! Kürsü devrildi

'SÖZ VERİLMEDİ' GERGİNLİĞİ'

Geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, söz almak istedi. Uzun süre söz isteyen Mercan'a söz verilmedi. Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan'dan mikrofon uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Mercan, kürsüye konuşmak için gidip eliyle vurarak tepkisini gösterdi. O sırada gelen başka bir partili ise kürsüyü devirince gerginlik arttı. Kısa süreli de yaşanan ara verilmesinin ardından devam etti.

İYİ Parti kongresinde gergin anlar! Kürsü devrildi

