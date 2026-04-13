Denizli’nin Çivril ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kudret Çalık Bulvarı üzerinde yaptıkları denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak kaçtığını belirledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 'Dur' ihtarına uymadı, 245 bin TL ceza yedi! 2 ay boyunca aracından da oldu Denizli'nin Çivril ilçesinde polisin uygulama noktasını fark edip geri manevra yaparak kaçmaya çalışan alkollü sürücüye toplam 245 bin lira ceza kesildi ve aracı 60 gün trafikten men edildi. Denizli'nin Çivril ilçesinde trafik ekipleri denetim sırasında bir sürücünün geri manevra yaparak kaçtığını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenen aracın Karayahşiler Mahallesi'ne gittiği tespit edildi. Durdurulan araçta sürücü A.Y.'nin alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücü A.Y. ile araçta bulunan E.T. polis merkezine götürüldü. Çeşitli ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek aracın Karayahşiler Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti. Kısa sürede mahalle girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücü A.Y.’nin alkollü olduğu belirlendi.

245 BİN TL CEZA, 2 AY TRAFİKTEN MEN

Sürücü A.Y. ile araçta bulunan E.T. polis merkezine götürülürken, çeşitli ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.