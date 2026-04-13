'Dur' ihtarına uymadı, 245 bin TL ceza yedi! 2 ay boyunca aracından da oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kudret Çalık Bulvarı üzerinde yaptıkları denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak kaçtığını belirledi.
Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek aracın Karayahşiler Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti. Kısa sürede mahalle girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücü A.Y.’nin alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü A.Y. ile araçta bulunan E.T. polis merkezine götürülürken, çeşitli ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.