Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

'Dur' ihtarına uymadı, 245 bin TL ceza yedi! 2 ay boyunca aracından da oldu

Denizli’nin Çivril ilçesinde polis ekipleri "dur” ihtarına uymayan sürücünün peşine verdi. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 245 bin TL para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 10:44

Denizli’nin Çivril ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Kudret Çalık Bulvarı üzerinde yaptıkları denetim sırasında uygulama noktasını fark eden bir sürücünün geri manevra yaparak kaçtığını belirledi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek aracın Karayahşiler Mahallesi yönüne gittiğini tespit etti. Kısa sürede mahalle girişinde durdurulan araçta yapılan kontrolde sürücü A.Y.’nin alkollü olduğu belirlendi.

245 BİN TL CEZA, 2 AY TRAFİKTEN MEN

Sürücü A.Y. ile araçta bulunan E.T. polis merkezine götürülürken, çeşitli ihlallerden toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.