İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E-devlet görünümlü site üzerinden milyonluk vurgun yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında reklam vererek sahte internet sitelerini üst sıralara taşıdıkları belirlendi. Bu siteler üzerinden TOKİ İlk Evim başvurusu yapan mağdurların ilgisini çeken şüphelilerin, e-devlet sisteminin birebir aynısı olan sahte bir site tasarladıkları tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ E-devlet görünümlü site üzerinden büyük vurgun! Vatandaşları milyonlarca lira dolandırdılar İzmir'de polis ekipleri, e-devlet görünümlü sahte site üzerinden TOKİ başvurusu yapan vatandaşları dolandırarak milyonlarca lira vurgun yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler, sosyal medya ve arama motorlarında reklam vererek sahte siteyi üst sıralara taşıdılar. Sahte sitede, gerçek e-devlet sisteminin birebir aynısı kullanılarak kimlik bilgileri alındı. Müştekilerden 'Peşinat ücreti', 'Sigorta poliçe bedeli' ve 'İlk taksit bedeli' adı altında para talep edildi. İzmir'de 18 müşteki, toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldı. Operasyonda 45 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SAHTE DEKONTLAR DÜZENLEMİŞLER

Müştekileri ikna etmek amacıyla sahte siteye kimlik bilgilerinin eklendiği anlaşıldı. Müştekilerin, girdikleri siteye T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından 'Peşinat ücreti' adı altında belirtilen IBAN numaralarına para göndermeleri istendi. Şüpheli şahısların, gönderilen paranın iadesinin sağlanması bahanesiyle işlem dekontunun sisteme yüklenmesini isteyerek müştekilerin güvenlerini kazandıkları kaydedildi.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Mağdurların dekontları sisteme yüklemesinin ardından şüphelilerin, 'Sigorta poliçe bedeli' ve 'İlk taksit bedeli' adı altında çeşitli miktarlarda para talep etmeye devam ettikleri tespit edildi. İzmir'de 18 müştekinin aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 Türk Lirası dolandırıldığı ve şüpheli şahısların bu yolla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

FİRARİ 11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, toplam 45 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.