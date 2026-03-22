Gümüşhane’de şoke eden olay! Ayılar ikinci kattaki eve pencereden girdi

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü Büyük Silve yaylasında şoke eden bir olay yaşandı. Kar kalınlığı 3-4 metreye ulaşırken, durumu fırsat bilen ayılar ikinci kattaki eve pencereden girdi. Ev sahibi olanları görünce dumura uğradı.

GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 12:03
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 12:06

Kış aylarında sessizliğe bürünen Yücebelen köyü Büyük Silve yaylasında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Aralıksız devam eden yağışı hayatı felç ederken, kar yağışı 4 metreye kadar dayandı. Durumu fırsat bilen ise yaptıklarıyla şaşkına çevirdi.

TEDBİRLER BOŞA ÇIKTI

Yayla sakinleri, her yıl yaşanan ayı baskınlarına karşı evlerinin giriş katlarındaki kapı ve pencereleri demir parmaklıklar ve kalın ahşaplarla koruma altına almıştı. Ancak yaylaya bugün kontrol amacıyla giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Kar kalınlığının yer yer 3-4 metreye ulaşmasıyla birlikte zemin katların tamamen kar altında kaldığı, ayıların ise karın üzerine basarak doğrudan binaların ikinci katlarına ulaştığı tespit edildi.

DEVASA PANÇELERİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Yayla sakinlerinden Ömer Özcan’a ait evin ikinci katındaki camı kıran ayıların, içeriye girerek zarar vermeye çalıştığı ancak binanın yapısal bütünlüğü nedeniyle ciddi bir tahribat oluşturamadığı belirlendi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, ayının kar üzerinde bıraktığı devasa pençe izlerinin doğrudan üst kat pencerelerine yöneldiği net bir şekilde görülüyor.

AYILAR ÜST KATLARA DA YÖNELDİ

Önceki yıllarda alt katların pencerelerini ve kapılarını zorlayan ayıların, bu kez yüksek kar örtüsünü adeta bir basamak gibi kullanarak üst katlara yönelmesi, bölgedeki ve insan etkileşimi açısından yeni bir durum oluşturdu. Uzmanlar, yayla evi sahiplerini sadece giriş katlarda değil, tüm katlarda güvenlik önlemi almaları konusunda uyarıyor.

