Moda’daki 2+1 dairesini yenilemek isteyen 68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K., mevcut kiracılarından 40 bin TL talep etti. Ancak dairede oturan genç çift, bebek beklediklerini belirterek kirayı fazla bulduklarını dile getirdi. Kiracı ve ev sahibinin yaptığı pazarlıktan ise şoke eden bir talep çıktı. Ev sahibi Hulusi K.'nın talebi sosyal medyada gündeme oturdu.

HABERİN ÖZETİ Kadıköy’de ilginç kira pazarlığı! Ev sahibinin talebi şoke etti: 'Çocuğunuza benim adımı koyun, yoksa...' Moda'da 2+1 dairesini yenilemek isteyen ev sahibi Hulusi K., kiracılarından bebek beklediklerini belirten genç çifte, doğacak erkek çocuğuna kendi adını vermeleri karşılığında kirayı indirmeyi teklif etti. Ev sahibi Hulusi K., mevcut kiracılarından 40 bin TL talep etti. Kiracılar, bebek beklediklerini belirterek kirayı fazla buldu. Ev sahibi, doğacak erkek çocuğuna kendi ismini vermeleri karşılığında kirayı 20 bin TL'ye indirmeyi teklif etti. Ev sahibi, bu talebini kira sözleşmesine yazdırmak istedi. Olay, sosyal medyada gündeme oturdu.

"İSMİMİ ÇOCUĞUNUZA VERİN KİRANIZI İNDİREYİM"

Ev sahibi Hulusi K., kiracılarına reddedilmesi zor ama bir o kadar da tuhaf bir teklifte bulundu. Ev sahibi "Doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz, kirayı 20 bin TL yaparım." dedi. Durumu oldukça ciddiye alan ev sahibi talebini kira sözleşmesinin "Özel Hükümler" kısmına yazdırmak isteyince aile durumun şaka olmadığını anladı.

"KIZIMA BİLE HULUSİ ADINI VERİRİM"

Şoke eden pazralık ise sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar esprili cevaplar verirken bazıları "Moda'da 20 bin TL kira vermek için kızıma bile Hulusi adını veririm" dedi.