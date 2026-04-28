Kadıköy’de ilginç kira pazarlığı! Ev sahibinin talebi şoke etti: 'Çocuğunuza benim adımı koyun, yoksa...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Moda’daki 2+1 dairesini yenilemek isteyen 68 yaşındaki ev sahibi Hulusi K., mevcut kiracılarından 40 bin TL talep etti. Ancak dairede oturan genç çift, bebek beklediklerini belirterek kirayı fazla bulduklarını dile getirdi. Kiracı ve ev sahibinin yaptığı pazarlıktan ise şoke eden bir talep çıktı. Ev sahibi Hulusi K.'nın talebi sosyal medyada gündeme oturdu.
Ev sahibi Hulusi K., kiracılarına reddedilmesi zor ama bir o kadar da tuhaf bir teklifte bulundu. Ev sahibi "Doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz, kirayı 20 bin TL yaparım." dedi. Durumu oldukça ciddiye alan ev sahibi talebini kira sözleşmesinin "Özel Hükümler" kısmına yazdırmak isteyince aile durumun şaka olmadığını anladı.
Şoke eden pazralık ise sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar esprili cevaplar verirken bazıları "Moda'da 20 bin TL kira vermek için kızıma bile Hulusi adını veririm" dedi.