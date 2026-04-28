Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kadıköy’de ilginç kira pazarlığı! Ev sahibinin talebi şoke etti: 'Çocuğunuza benim adımı koyun, yoksa...'

Kadıköy Moda'da ev sahibi ve kiracı arasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Kiralık konut piyasası her geçen gün şaşırtıcı haberlere sahne olurken, bu kez ev sahibinin talebi maddi değil manevi oldu. Ev sahibi adını çocuklarına vermeleri koşulunda kiracılarına 20 bin lira indirim yapacağını belirtti.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 08:42

Moda’daki 2+1 dairesini yenilemek isteyen 68 yaşındaki Hulusi K., mevcut kiracılarından 40 bin TL talep etti. Ancak dairede oturan genç çift, bebek beklediklerini belirterek kirayı fazla bulduklarını dile getirdi. ve ev sahibinin yaptığı pazarlıktan ise şoke eden bir talep çıktı. Ev sahibi Hulusi K.'nın talebi sosyal medyada gündeme oturdu.

"İSMİMİ ÇOCUĞUNUZA VERİN KİRANIZI İNDİREYİM"

Ev sahibi Hulusi K., kiracılarına reddedilmesi zor ama bir o kadar da tuhaf bir teklifte bulundu. Ev sahibi "Doğacak erkek çocuğunuza benim ismimi verirseniz, kirayı 20 bin TL yaparım." dedi. Durumu oldukça ciddiye alan ev sahibi talebini kira sözleşmesinin "Özel Hükümler" kısmına yazdırmak isteyince aile durumun şaka olmadığını anladı.

"KIZIMA BİLE HULUSİ ADINI VERİRİM"

Şoke eden pazralık ise sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar esprili cevaplar verirken bazıları "Moda'da 20 bin TL kira vermek için kızıma bile Hulusi adını veririm" dedi.

