Kocaeli’de katliam gibi kaza! Belediye otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de Kartepe'nin zirvesine çıkan yolcu otobüsü, dönüş yolunda sisli vadi mevkiinde şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İçinde kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri ise olay yerini görüntüleyen gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Yaralılara olay yerindeki müdahale sürüyor.