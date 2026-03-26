Köylüler ormanın her köşesinde arıyor! Kilosu 3 bin liraya dayandı: Lüks gıdaya talep yağıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yöre halkı arasında "dolaman" olarak bilinen kuzugöbeği mantarı sezonu başladı. Bahar yağmuru ile doğada kendiliğinden çıkan kuzugöbeği mantarı bölge halkı için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Hem lezzeti hem de fiyatıyla dikkat çeken mantarlar yöre halkı tarafından büyük özenle toplanıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TOPLAMAYA BAŞLIYORLAR

Sabahın erken saatlerinde dağlık ve ormanlık alanlara giden vatandaşlar, doğada nadir bulunan bu mantarı toplamak için yoğun mesai harcıyor. Toplanan mantarlar, hem kişisel tüketimde değerlendiriliyor hem de pazarlarda satışa sunuluyor.

FİYATI 3 BİN LİRAYA DAYANDI: LÜKS GIDA SAYILIYOR

Büyük ekonomik değere sahip olan kuzugöbeği mantarının kilogram fiyatı, pazarda 2 bin ile 3 bin lira arasında değişiyor. Nadir bulunması ve tamamen doğal ortamda yetişmesi nedeniyle yüksek talep gören mantar, lüks gıda ürünleri arasında yer alıyor.

ZEHİRLİ MANTAR TÜRLERİNE DİKKAT

Kuzugöbeği mantarı toplama sezonunun kısa sürdüğü, özellikle yağışların ardından verimin arttığı belirtiliyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ise doğadan mantar toplayanları zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.