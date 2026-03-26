Ayağıyla araç kullanan şahıs pes dedirtti! Magandaya ceza yağdı: Evden bile çıkamayacak

Adana'da bir sürücünün aracıyla seyir halindeyken ayağa kalkıp açılır tavandan ayağıyla direksiyonu kontrol ettiği anlar sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede gözaltına alınan sürücüye 2 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu. Hakim karşısına çıkan sürücü, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım" dediği öne sürüldü. Sürücüye ev hapsi ve her türlü motorlu araçları kullanmama cezası verildi.