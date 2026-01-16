Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!

İstanbul’dan Eskişehir’e gelerek piyasa değeri yaklaşık 343 bin TL olan sahte bilezikleri altına çevirmeye çalışan şüphelinin oyunu, kuyumcu çalışanlarının dikkati sayesinde bozuldu. Sahtekârlığı ortaya çıkınca, "Allah rızası için bunlar sende kalsın, polisi aramayın" diyerek yalvardığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 10:43
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 10:43

Eskişehir’in ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir teşebbüsü yaşandı. ’dan gelerek Arifiye Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya giren Özgen Ç., beraberinde getirdiği 58.09 gram ağırlığındaki bilezikleri bozdurup karşılığında 24 ayar saf altın almak istedi. İş yeri çalışanlarının yaptığı hesaplamaya göre piyasa değeri 343 bin TL'yi bulan bileziklerin, titiz bir inceleme sonucunda sahte olduğu anlaşıldı. Foyası ortaya çıkan zanlının, yakalanmamak için kuyumcuya dil döktüğü o çarpıcı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!

"LÜTFEN POLİSE HABER VERMEYİN, BU ALTINLAR YEĞENİMİN"

Şüphelinin tavırları ve altının sahte oluşunun anlaşılması dükkânının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çalışanlar tarafından şüpheli için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada şüpheli, çalışanlara, "Bunlar sende kalsın. Yeğenimi arayayım senle konuşsun, o gelsin buraya. Bunlar yeğenimin ürünü. Lütfen polise haber vermeyin" diyerek bahaneler öne sürdü. Kuyumcu çalışmaları şüpheli şahsı polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgen Ç.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!

"BİLEZİKLERİ VERİP 24 AYAR ALTIN ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

10 yıldır kuyumculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Akmeşe, olay hakkında şöyle konuştu: "45-50 yaşlarında bir beyefendi mağazaya altın bozdurmak için. Yani bozdurmak için değil de altın değiştirmek için geldi. Biz de altınları hesapladıktan sonra kontrol etmek amaçlı kestik. Altın olmadığını anladık. Ondan sonra polis memurlarına, polis arkadaşlara haber verdik. Onlar da gelip gerekli işlemleri yaptılar. Bileziğin sertliğinden, renginden. Patent aslında çok kaliteli yapılmıştı. Yani yeni başlayan, bu işe yeni başlayan bir arkadaş bu bilezikleri gerçekten altın zannedip alabilirdi. Ama işte Allah yardımcı oldu herhalde o sırada, biz de bu şeye takılmamış olduk. Değeri yaklaşık 350 bin civarı. Bilezikleri verip 24 ayar altın almak istediğini söyledi aslında."

Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!

"İSTANBUL'DAN BURAYA GELMİŞLER, TEK KİŞİ OLMAZ, BİRKAÇ KİŞİ GELMİŞLERDİR"

Sahte altınları nasıl tespit ettiğini anlatan Akmeşe, "Altınların sahte olduğunu anladığında 'Lütfen polise haber vermeyin,' 'İşte bu yeğenimin,' vs. bu tarz şeylerle kendini acındırmaya çalıştı. Ama biz polis memurlarına haber verdik. Ama sonradan polis arkadaşlardan öğrendiğimiz üzere İstanbul'da ikamet ettiği belli oldu. İstanbul'dan buraya gelmişler. Büyük ihtimal yani tek kişi olmaz, birkaç kişi gelmişlerdir. Hani inşallah kimseyi zor durumda bırakmamışlardır. Yani altının gramı şu an ortalama 6 bin 485 6 bin 500 lira. Yani dolandırıcı arkadaşlar en ufak bir gram dahi bozdursalar 6 bin 500 lira. Yani büyük bir meblağ. O yüzden kuyumcu arkadaşlar bu konuda çok dikkatli davranmalı ve çok hassas olmalılar. Yani emin olmadığı ürünleri bence almamaları lazım, mutlaka da ayar kontrolü yapmaları lazım" dedi.

Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankaralı Turgut'un miras davası sonuçlandı! 18 milyon TL'yi istediler, 300 bin TL borç kaldı
Avukat Serdar Öktem'in suikasta uğradığı anlar ortaya çıktı! Her şey saniyeler içinde oldu
Bakan Ersoy: Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025'te 3,25 milyon ziyaretçiye ulaştı
Bedelli askerlik yerleri sınıflandırma 2026! Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#odunpazarı
#sahte altın
#kuyumcu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.