Kuyumcuyu dolandırmaya çalıştı, neye uğradığını şaşırdı!

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık teşebbüsü yaşandı. İstanbul’dan gelerek Arifiye Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya giren Özgen Ç., beraberinde getirdiği 58.09 gram ağırlığındaki bilezikleri bozdurup karşılığında 24 ayar saf altın almak istedi. İş yeri çalışanlarının yaptığı hesaplamaya göre piyasa değeri 343 bin TL'yi bulan bileziklerin, titiz bir inceleme sonucunda sahte olduğu anlaşıldı. Foyası ortaya çıkan zanlının, yakalanmamak için kuyumcuya dil döktüğü o çarpıcı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

"LÜTFEN POLİSE HABER VERMEYİN, BU ALTINLAR YEĞENİMİN"

Şüphelinin tavırları ve altının sahte oluşunun anlaşılması kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çalışanlar tarafından şüpheli için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Bu sırada şüpheli, çalışanlara, "Bunlar sende kalsın. Yeğenimi arayayım senle konuşsun, o gelsin buraya. Bunlar yeğenimin ürünü. Lütfen polise haber vermeyin" diyerek bahaneler öne sürdü. Kuyumcu çalışmaları şüpheli şahsı polise teslim etti. Polis ekipleri tarafından kelepçelenen şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özgen Ç.'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

"BİLEZİKLERİ VERİP 24 AYAR ALTIN ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

10 yıldır kuyumculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Akmeşe, olay hakkında şöyle konuştu: "45-50 yaşlarında bir beyefendi mağazaya altın bozdurmak için. Yani bozdurmak için değil de altın değiştirmek için geldi. Biz de altınları hesapladıktan sonra kontrol etmek amaçlı kestik. Altın olmadığını anladık. Ondan sonra polis memurlarına, polis arkadaşlara haber verdik. Onlar da gelip gerekli işlemleri yaptılar. Bileziğin sertliğinden, renginden. Patent aslında çok kaliteli yapılmıştı. Yani yeni başlayan, bu işe yeni başlayan bir arkadaş bu bilezikleri gerçekten altın zannedip alabilirdi. Ama işte Allah yardımcı oldu herhalde o sırada, biz de bu şeye takılmamış olduk. Değeri yaklaşık 350 bin civarı. Bilezikleri verip 24 ayar altın almak istediğini söyledi aslında."

"İSTANBUL'DAN BURAYA GELMİŞLER, TEK KİŞİ OLMAZ, BİRKAÇ KİŞİ GELMİŞLERDİR"

Sahte altınları nasıl tespit ettiğini anlatan Akmeşe, "Altınların sahte olduğunu anladığında 'Lütfen polise haber vermeyin,' 'İşte bu yeğenimin,' vs. bu tarz şeylerle kendini acındırmaya çalıştı. Ama biz polis memurlarına haber verdik. Ama sonradan polis arkadaşlardan öğrendiğimiz üzere İstanbul'da ikamet ettiği belli oldu. İstanbul'dan buraya gelmişler. Büyük ihtimal yani tek kişi olmaz, birkaç kişi gelmişlerdir. Hani inşallah kimseyi zor durumda bırakmamışlardır. Yani altının gramı şu an ortalama 6 bin 485 6 bin 500 lira. Yani dolandırıcı arkadaşlar en ufak bir gram dahi bozdursalar 6 bin 500 lira. Yani büyük bir meblağ. O yüzden kuyumcu arkadaşlar bu konuda çok dikkatli davranmalı ve çok hassas olmalılar. Yani emin olmadığı ürünleri bence almamaları lazım, mutlaka da ayar kontrolü yapmaları lazım" dedi.