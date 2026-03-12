Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor

Kahramanmaraş'ta yaşayan 38 yaşındaki Hasan Çetinkaya memurluğu bırakarak güvercin yetiştirmeye başladı. Tutkusunu mesleğe dönüştüren Çetinkaya, büyük emekle yetiştirdiği güvercinlerden bazılarını araba fiyatına sattığını belirtti. Neredeyse her gün satış yaptığını belirten Çetinkaya, Almanya ve Fransa'dan talep yağdığını söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Çetinkaya, 13 yıllık memuriyet hayatını bırakarak 10 yaşından beri uğraştığı güvercin yetiştiriciliğine yöneldi. Tutkusunu mesleğe dönüştüren Çetinkaya, güvercinlere zaman ayıramadığı için istifa ettiğini belirtti. Neredeyse her gün satış yaptığını açıklayan Çetinkaya, hiç pişman olmadığını söyledi. Güvercinlerin fiyatı ise dudak uçuklattı.

HABERİN ÖZETİ

Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor

Kahramanmaraşlı Hasan Çetinkaya, 13 yıllık memuriyetini bırakarak çocukluk tutkusu olan güvercin yetiştiriciliğini mesleğe dönüştürdü ve uluslararası alanda 1 milyon TL'ye kadar değerlenen güvercinlerin ticaretini yapıyor.
Hasan Çetinkaya, 13 yıllık memuriyet hayatını güvercin yetiştiriciliğine daha fazla zaman ayırmak için bıraktı.
Çocukluğundan beri uğraştığı güvercin yetiştiriciliğini mesleğe dönüştürerek pişman olmadığını belirtti.
Yetiştirdiği özel ırk güvercinleri Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediyor.
Güvercinlerin fiyatları 10 bin TL'den başlayıp 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.
Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor

HER BİRİ İÇİN AYRI EMEK HARCIYOR

Bu işi daha rahat yapabilmek için çalıştığı sağlık kurumundaki görevinden istifa ettiğini belirten Çetinkaya, yılların verdiği tecrübeyle özel ırk güvercinler yetiştirdiğini ve bu işin sabır ile büyük emek gerektirdiğini kaydetti.

Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor

13 yıl sağlık sektöründe memurluk yaptığını dile getiren Çetinkaya, "Güvercinlere yeterince zaman ayıramadığımı fark edince görevimden istifa ettim. Açıkçası pişman değilim. 13 yıllık memurluktansa güvercin yetiştiriciliğini tercih ediyorum" dedi.

HER GÜN SİPARİŞ ALIYOR

Güvercin yetiştiriciliğinde hem üretim hem de ticaret yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, çalışmalarının uluslararası boyuta ulaştığını belirtti. Dünyanın birçok ülkesine güvercin gönderdiklerini söyleyen Çetinkaya, "Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim, Türkiye içinde neredeyse göndermediğimiz bir şehir yok. Ortalama her gün kargo gönderiyoruz. Haftanın yedi günü şehir dışına güvercin sevkiyatı yapıyoruz" diye konuştu.

Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor

GÜVERCİN FİYATI 1 MİLYONA KADAR VARIYOR

Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğini belirten Çetinkaya, "Bu ırkın içinde 10 bin liraya da güvercin var, 1 milyon lira fiyatı bulan güvercin de var. Burada önemli olan kuşun ırk özelliklerinin tamamını taşımasıdır. Yetiştirdiğimiz güvercinler arasında da yüksek değere sahip olanlar var. Tezgahta gördüğünüz kuşların arasında 300-400 bin lira değerinde olanlar bulunuyor" diye konuştu.

Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor
