Memurluğu bırakıp güvercin yetiştirmeye başladı! Siparişlere yetişemiyor: Fiyatını duyan şoke oluyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Çetinkaya, 13 yıllık memuriyet hayatını bırakarak 10 yaşından beri uğraştığı güvercin yetiştiriciliğine yöneldi. Tutkusunu mesleğe dönüştüren Çetinkaya, güvercinlere zaman ayıramadığı için istifa ettiğini belirtti. Neredeyse her gün satış yaptığını açıklayan Çetinkaya, hiç pişman olmadığını söyledi. Güvercinlerin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Bu işi daha rahat yapabilmek için çalıştığı sağlık kurumundaki görevinden istifa ettiğini belirten Çetinkaya, yılların verdiği tecrübeyle özel ırk güvercinler yetiştirdiğini ve bu işin sabır ile büyük emek gerektirdiğini kaydetti.
13 yıl sağlık sektöründe memurluk yaptığını dile getiren Çetinkaya, "Güvercinlere yeterince zaman ayıramadığımı fark edince görevimden istifa ettim. Açıkçası pişman değilim. 13 yıllık memurluktansa güvercin yetiştiriciliğini tercih ediyorum" dedi.
Güvercin yetiştiriciliğinde hem üretim hem de ticaret yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, çalışmalarının uluslararası boyuta ulaştığını belirtti. Dünyanın birçok ülkesine güvercin gönderdiklerini söyleyen Çetinkaya, "Özellikle Almanya ve Fransa'ya gönderdim, Türkiye içinde neredeyse göndermediğimiz bir şehir yok. Ortalama her gün kargo gönderiyoruz. Haftanın yedi günü şehir dışına güvercin sevkiyatı yapıyoruz" diye konuştu.
Irk özelliklerine göre güvercin fiyatlarının değiştiğini belirten Çetinkaya, "Bu ırkın içinde 10 bin liraya da güvercin var, 1 milyon lira fiyatı bulan güvercin de var. Burada önemli olan kuşun ırk özelliklerinin tamamını taşımasıdır. Yetiştirdiğimiz güvercinler arasında da yüksek değere sahip olanlar var. Tezgahta gördüğünüz kuşların arasında 300-400 bin lira değerinde olanlar bulunuyor" diye konuştu.