Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! Oy başı 100 bin TL iddiası soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı seçimine menfaat karşılığında hile karıştırıldığı iddialarına yönelik yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik emniyette ifade verdi.

"VELİ GÜMÜŞ’ÜN ADINI, GÖZALTINA ALINDIĞINDA DUYDUM"

Soruşturma sırasında, Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yaparken tutuklanan Veli Gümüş’ün “2023 yılı Ağustos ayında İstanbul İl Başkanlığı’na aday olan Özgür Çelik beni arayarak seçimde kendisine oy vermemi istedi” şeklindeki ifadesi, Çelik’e soruldu. Özgür Çelik bu iddiaya, “Veli Gümüş’ü şahsen tanımıyorum. Kongre sürecinde, aday olduğum için standart listeler üzerinden genel aramalar yaptım. Veli Gümüş’ün adını, gözaltına alındığında duydum” ifadeleriyle cevap verdi.

"KİŞİ BAŞI 100 BİN TL TEKLİF ETTİ" İDDİASI

Veli Gümüş’ün bir diğer iddiasında, “Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, ‘Özgür Çelik’e oy vermemiz gerek’ diyerek kişi başı 100 bin TL teklif etti” sözleri üzerine de Çelik şunları söyledi:

“Veli Gümüş, Beykoz operasyonu kapsamında tutuklanmış ve hakkında 50 yılı aşkın hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmiştir. Son dönemde tutuklanan bazı kişilerin cezaevinden kurtulmak amacıyla çeşitli iftiralara başvurduğunu gözlemliyoruz. Fahrettin Çırak, CHP’nin meclis üyesidir ve hakkında öne sürülen bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Veli Gümüş’ün ifadeleri tutukluluk sürecinden kurtulmaya yönelik yalan ve iftira niteliğindedir"

"İL DELEGELERİNE GIDA VE MARKET KARTLARI DAĞITILDI"

İfadesine başvurulan Tolgahan Erdoğan isimli şahsın, "İstanbul İl Kongresi sürecinde Özgür Çelik'in desteklenmesi adına bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldı. Duyduğumuz kadarıyla o dönemim şartlarında 15 bin - 20 bin TL'lik gıda kartları dağıtılmıştı. Bu gıda kartları genel olarak genel merkezin desteklediği Cemal Canpolat'a oy vermeyi düşünen kişilere verilmiştir. Çünkü bu kişilerin Cemal Bey'e değil Özgür Çelik'e oy vermesi amacıyla bunlar yapılmıştır" ifadesi sorulan Özgür Çelik "Tolgahan Erdoğan isimli şahsı tanımam. Bu tür dedikodular üzerinden bir değerlendirme yapmayı uygun görmüyorum. Kendisinin ifade ettiği işe kart dağıtımı ya da ihale meseleleriyle ilgili bilgi sahibi değilim. Bunların kendisinin muğlak ifadeleri gibi gerçeği yansıtmadığını düşünmekteyim" dedi.

"AMAÇ, CHP'NİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNÜ DURDURMAKTIR"

Özgür Çelik ifadesinin devamında "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen bu soruşturmalar; 250 gündür belediye başkanlarımızın tutuklanması, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na davalar ve soruşturmalar açılması, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e soruşturmalar açılması sürecinden bağımsız değildir. Amaç, Türkiye'nin 1. partisi olan ve tüm anketlerde halen 1. parti olan CHP'nin imaj ve itibarını halk nezdinde azaltarak iktidar yürüyüşünü durdurmaktır. Bu durum karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Adil, demokratik, refah içerisinde ve toplumsal barışı sağlanmış bir Türkiye'yi inşa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.