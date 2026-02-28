Patlamayan iftar topu paniğe neden oldu! Ses bombası kontrollü olarak patlatıldı

Kategoriler
Sivas’ta iftar topu niyetine fırlatılan ses bombası Sivas Kalesi’nin içerisindeki parka düştü, patlamayan ses bombası bomba uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
Sivas kalesinde iftar vakti iftar topu niyetine fırlatılan ses bombası patlamadı. Patlamayan bomba kale içerisindeki parka düştü. Patlama ihtimaline karşı yaklaşılamayan bomba paniğe neden oldu. Polisten yardım istenmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İftarda patlamayan ses bombası, bomba uzmanı tarafından kurulan düzenekle kontrollü olarak uzaktan patlatıldı.