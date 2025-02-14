Adana’nın Seyhan ilçesinde, 10 Şubat günü saat 18.00 sıralarında bir medikal sağlık ürümleri satan iş yerinde silahlı saldırı meydana geldi. 20 yaşındaki Talat A.'nın kız arkadaşı A.A. (17), Fuat Kalaycık’a (64) ait iş yerinde staj yapmaya başladı. Akşam saatlerinde A.A.’yı iş çıkışında almaya gelen Talat A., sevgilisinin moralinin bozuk olduğunu fark etti. Nedenini sorduğunda, A.A.'nın "Fuat Kalaycık beni taciz etti" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine öfkelenen Talat A., evde bulundurduğu silahları alıp iş yerine kurşun yağdırdı.

3 KİŞİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Silahlı saldırı sonucu kurşunların hedefi olan Fuat Kalaycık (64), damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler (29) kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sağlık görevlileri, üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayın ardından kaçan Talat A., Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı’nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"KEŞKE OLMASAYDI, ÇOK PİŞMANIM"

Katil zanlısı Talat A.'nın sorgusunda, "Kız arkadaşımdan taciz edildiğini duydum. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın çalıştığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.