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Polis kontrolünde ilginç anlar: Alkol seviyesini düşürmek için denediği yöntem pes dedirtti
Tarih
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Polis kontrolünde ilginç anlar: Alkol seviyesini düşürmek için denediği yöntem pes dedirtti

Bursa'da polis ekiplerinin alkol denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Ayakta durmakta güçlük çeken bir sürücü, alkolmetreyi üflemek istemeyerek tam 6 kez ağzını suyla çalkaladı. Ancak yapılan ölçümde sürücünün 1.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Olay sırasında sürücünün arkadaşları da polis ekiplerinin işini zorlaştırdı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkollü sürücülere yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Kontroller sırasında aracın sürücüsü, alkolmetreyi üflemek istemedi ve kendisinin alkollü olmadığını iddia etti.

6 KEZ AĞZINI ÇALKALADI AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Polis ekiplerinin ısrarı üzerine sürücü, alkol testinden kaçınmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Su ile tam 6 kez ağzını çalkalayan sürücü, alkol seviyesini düşürmeye çalıştı. Ancak tüm çabalarına rağmen yapılan ölçümde 1.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün alkollü arkadaşları ise trafik ekiplerine işini yaptırmamak için 40 takla attı. Polis memurunun "İşimi yapmama engel oluyorsun" demesine alınan alkollü sürücünün arkadaşı, "Ben mi engelledim, biz sizi seviyoruz. Ağlayacağım valla şimdi" diye konuştu.

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