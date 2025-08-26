Menü Kapat
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ümraniye'de bitmeyen inşaat çilesi! 8 yıldır bekliyorlar, ortada ev yok

İstanbul Ümraniye'de yılan hikayesine dönen bir konut projesi vatandaşları canından bezdirdi. 2017 yılında yapımına başlanan konut projesi, aradan geçen yaklaşık 8 yıla rağmen tamamlanamadı. Çeşitli bahanelerle ertelenene projede müteahhidin kiralarını dahi ödemediği mağdur vatandaşlar yetkililerden acil bir çözüm bekliyor.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 12:51

'de 2017'de temeli atılan 10'ar katlı iki blokluk konut projesinde bitmiyor. Aradan geçen yıllara rağmen teslim edilmeyen daireler nedeniyle 70 hak sahibi evlerine kavuşamadı. Müteahhidin farklı gerekçelerle inşaatı tamamlamadığı fakat farklı bölgelerde inşaat yaptığı ileri sürülürken hak sahipleri ise seslerini duyurmak için yetkililerden yardım bekliyor.

Ümraniye'de bitmeyen inşaat çilesi! 8 yıldır bekliyorlar, ortada ev yok

'PARAMIZI TOPRAKTAN VERDİK'

Mağdurlardan Celal Akdağ, "Toptan paramızı verdik. 'Yer güzel' diyerek bu daireyi aldım. Bir buçuk yıl temel atılmadı. O günden bugüne dairemizi alamadık. Yapmıyor, teslim etmiyor. Kiramızın bir kısmını verdi fakat daha sonrasında vermedi, o da cüzi bir miktardı. Gelip gidiyoruz, bekliyoruz. Bizleri sürekli oyalayıp duruyor. Başka bir yerde ise bina yapmış. Biran evvel benim dairemi teslim etsin. Kiramı versin 5-6 yıllık kiramı da ödemedi. 7 senedir bekliyorum, 7 senede bir inşaat bitmez mi? Kendisini ihtarname çektim, cevabını bekliyorum. Cevap henüz gelmedi, gelmezse de şikayette bulunacağım" dedi.

Ümraniye'de bitmeyen inşaat çilesi! 8 yıldır bekliyorlar, ortada ev yok

'KABA İNŞAATI BİTİRİP BIRAKTI'

Hüseyin Akyüz isimli vatandaş ise, yetkililerden yardım beklediklerini söyleyerek, "Daire kardeşimin. Kendisine sebep oldum. 2017 yılında nakit 460 bin lira para verdik. ‘2019 yılında daireniz teslim olur' dedi. O yıllarda ancak temele başladı. Kaba inşaatını bitirdi, bu şekilde bıraktı. Gidip geliyoruz, telefonlarımızı da açmıyor. 2017 yılının sonlarına kadar yalan yok 3 kira verdi. Ondan sonra kiramızı vermedi, yaklaşık 8 sene oldu. Bir sonuç alamıyoruz yetkililerin bir el atması gerekli. Hepimiz mağdur olduk. Bazıları geldi, mecburiyetten kendileri eksikleri tamamlayıp dairesine girdi. Su yok, elektrik yok. Benim kardeşim de mağdur oldu, geliyor otellerde kalıyor" diye konuştu.

