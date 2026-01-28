Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yeni otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Aldığı arabanın içinden çıkan parçayı görünce gözlerine inanamadı

İstanbul Avcılar’da bir platformun ihalesinden "sorunsuz" diyerek alınan otomobilin ekspertiz raporu, alıcısını şoka uğrattı. 2016 model aracın airbagleri 2019 model çıkınca satış iptal oldu. Galerici, hem cebinden para ödedi hem de dev bir değer kaybıyla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yeni otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Aldığı arabanın içinden çıkan parçayı görünce gözlerine inanamadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 13:29

Avcılar’da otomobil ticareti yapan Erhan Kızılduman, kurumsal bir internet sitesi üzerinden ihale usulüyle satın aldığı 2016 model araçta hayatının şokunu yaşadı.

Yeni otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Aldığı arabanın içinden çıkan parçayı görünce gözlerine inanamadı

İlan detaylarında belirtilen ufak tefek boya kusurlarına güvenerek aracı stoklarına katan Kızılduman, gerçekle acı bir şekilde yüzleşti. Kırşehir’den aracı almaya gelen müşteriyle birlikte gidilen ekspertiz servisinde, aracın Airbag'lerinin üretim tarihinin 2019 olduğu saptanırken müşterisi aracı almaktan vazgeçti.

Yeni otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Aldığı arabanın içinden çıkan parçayı görünce gözlerine inanamadı

HAKKINI MAHKEMEDE ARAYACAK

10 bin TL yol ücreti, 10 bin TL de ekspertiz ücreti ödeyerek alıcının zararını karşılayan Kızılduman, aracın kusurlu olarak satılacağını, bu nedenle yaklaşık 100-150 bin TL değer kaybı nedeniyle zarar yaşadığını belirtti. Kızılduman hakkını mahkemede arayacağını belirtti.

Yeni otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Aldığı arabanın içinden çıkan parçayı görünce gözlerine inanamadı

"ARAÇ 2016 MODEL, AİRBAG İSE 2019 MODEL"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan galerici Erhan Kızılduman, "Kurumsal, büyük, herkesin bildiği bir firmadan ihale usulü ile araç aldım. Ben galericiyim, site güvenilir olduğu için araçları görmeden alıyoruz. Aracı tezgahıma koydum, 20 gün sonra bir müşteri geldi ve ekspertize gittik. Burada aracın airbaglerinin değişen olduğunu gördük. Aracın 2016 model, airbaglerin ise 2019 model olduğu söylendi. Durum böyle olunca müşteri de haklı olarak almaktan vazgeçti. 10 bin TL yol masrafları, 10 bin TL de ekspertiz ücreti olmak üzere 20 bin TL ilk etapta zarara girdim. Bir de bunun dışında aracımın 100-150 bin TL gibi bir değer kaybı oldu, bir de buradan zarara uğradım" dedi.

Yeni otomobil satın aldı, hayatının şokunu yaşadı! Aldığı arabanın içinden çıkan parçayı görünce gözlerine inanamadı

"150 BİN TL'YE KADAR BİR DEĞER KAYBI VAR"

Aracın kusurlu olduğunu fark eden eksper ustası Şaban Çınar, "Bugün kapsamlı ekspertiz yapılmak için getirildi araç. İşlemlere başladığımızda bir detay fark ettik. Aracın direksiyon ve yolcu airbaglerinin 2019 yılına ait olduğu tespit edildi. Araç ise 2016 model olduğu için airbaglerin değişmiş olduğunu belirttik ve alıcıyla satıcı arasında anlaşma bozuldu. Yaşanan mağduriyet sonrasında galerici arkadaşımızın 150 bin TL'ye kadar bir değer kaybı nedeniyle zararı oldu. Bunun dışında da 20 bin TL kadar masraf ve işlem ücreti ödedi. Her iki taraf da mağduriyet yaşamış oldu" diyerek süreci anlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den vize isteyen Türk vatandaşlarına uyarı: Hesaplarınızı açın!
Altın yatırımcısının aklını çeldi! Dev bankadan gümüş için yakalama rallisi uyarısı geldi
Borsa İstanbul rekor tazeledi! İşte yeni direnç ve destek seviyesi
Bulaşık makinesini kendi doldurup boşaltabilen robot: Helix 02 tanıtıldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.