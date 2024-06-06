Piknikte 'ne yiyeceğiz?' diyenler... Piknik için kolayca yapabileceğiniz 10 nefis yiyecek

06 Haziran 2024 20:18 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 20:18

Artan hava sıcaklıklarıyla iş dışındaki zamanlarını ve tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanlarını dolduruyor. Yoğun çalışma hayatından, şehirden, trafikten bunalan vatandaşlar hafif esinti altında yiyecekleriyle piknik keyfini çıkarmaya başladı.

Mangalların yakılıp, keyifli sohbetlerin edildiği piknik için sepete koyulması gereken pek çok seçenek var.

PİKNİK SEPETİNE KOYULMASI GEREKENLER

Öncelikle piknik sepetine koyulması gereken araç-gereçlerden bahsetmekte fayda var. Kişi sayısına göre çatal, bardak, termos, tabak dışında masa örtüsü ve çocuklar için yedek kıyafet olmazsa olmaz!

Top, hamak, kitap gibi eşyalar da pikniği keyifli hale getirecektir. Mangal yapacaklar için ızgara, kömür ve yelpazeyi de unutmayın!

İşte, pikniğe giderken yapabileceğiniz birbirinden lezzetli 10 yiyecek…

PİKNİK İÇİN YAPABİLECEĞİNİZ 10 KOLAY LEZZET

1. Fırında Karışık Sebze

Sağlıklı beslenmek ve kilosuna dikkat etmek isteyenler için mükemmel bir alternatif… Evden çıkmadan önce 30 dakikada hazırlayabileceğiniz karışık sebze etin yanına çok yakışacaktır.

2. Patates Salatası

Piknik denildiğinde ilk akla gelen yemeklerden biri de patates salatası. Kolay hazırlanması hem de hafifliği ile her zevke hitap eden patates salatasını, taze soğan, nane ve maydanoz ile zenginleştirebilirsiniz.

3. Söğüş Salata

Yalnızca 10 dakika da hazırlanan söğüş salatanın içerisine domates ve salata başta olmak üzere sevdiğiniz sebzeleri ilave edebilirsiniz.

4. Yağ Çekmeyen Pişi

Pikniğe erken saatte gideceklerin yanında pişi götürmesi işleri büyük ölçüde hafifletecektir. Üstelik oyun oynarken acıktığını bile anlamayan çocuklar için de ideal bir seçim olacak.

5. Kıymalı El Açması Börek

Çayın yanına en güzel alternatif… Kıymalı iç harç ile hazırlanan bu börekleri dilimleyerek piknik sepetine kolayca yerleştirebilirsiniz.

6. Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Gün sohbetlerinde ve kalabalık sofralarda sık sık sunulan zeytinyağlı yaprak sarmayı, bir gece önceden hazırlayarak piknikte afiyetle yiyebilirsiniz.

7. Izgara köfte

Dana ve koyun kıymasıyla hazırlanan köfteleri ızgara teline dizerek çift taraflı pişirebilirsiniz.

8. Acılı Tavuk Kanatları

Pikniğin sembolü haline gelmiş yemeklerden biri de tavuk kanadıdır. Ancak kanatları sade bir şekilde pişirmek yerine acılı sos ile harmanlayarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

9. Brownie Tadında Islak Kek

Tatlı yemek isteyenler için piknikte güzel bir seçenek. Çaya arkadaş hazırlaması 45 dakika olan ıslak kekleri, fındık ve ceviz parçaları ile zenginleştirin.

10. Elmalı Kurabiye

Nefis mi nefis bir kurabiye pikniğin en lezzetli eşlikçilerinden biridir. Günün yorgunluğunu atmanızı sağlayacak elmalı kurabiyeleri, pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.