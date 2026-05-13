Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Osman Aktepe, 2012 yılında bir anda ortalıktan kayboldu. Ekiplerin gece gündüz demeden yaptıkları arama çalışmaları cevapsız kalmış, Aktepe yine de bulunamamıştı. JASAT o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

HABERİN ÖZETİ 14 yıl önce sırra kadem bastı! 16 yaşındaki Osman'ın annesi, babası ve dayısı gözaltına alındı Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında kaybolan 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin bulunamaması üzerine, yaklaşık 9 ay önce yeniden başlatılan çalışma kapsamında gencin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Osman Aktepe, 2012 yılında 16 yaşındayken kayboldu. O dönem yapılan arama çalışmalarında bulunamayan Aktepe dosyası için takipsizlik kararı verilmişti. JASAT, yaklaşık 9 ay önce alınan bir ihbar üzerine dosyayla ilgili yeniden çalışmaya başladı. Teknik ve fiziki takip ile tanık ifadeleri ve telefon dinleme kayıtlarının incelenmesi sonucunda Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesi oluştu. Gözaltına alınanlar arasında Osman Aktepe'nin annesi, babası ve dayısı da bulunuyor.

"AİLE BİREYLERİ İLE BAĞLANTILI OLABİLİR" ŞÜPHESİ

Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı. Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.