Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meyve yetiştiriciliği işi ile uğraşan avukat Hatice Kocaefe ve ablası Elif Ç. meyve deposu önünde silahlı saldırıya uğradı. Genç avukat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ablanın da aldığı dizi parçalandı. Kanlı gecede iki kardeş dehşeti yaşarken, saldırının nedeni de ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ İki kardeşin dehşet anları! Bir öldü, diğeri kanlar içinde kaldı: Vahşetin nedeni ortaya çıktı Bursa'nın Gürsu ilçesinde, meyve ticareti kaynaklı bir alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda bir avukat hayatını kaybetti, ablası ise yaralandı. Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, avukat Hatice Kocaefe ve ablası Elif Ç. silahlı saldırıya uğradı. Saldırının nedeni, Elif Ç.'nin H.Ç.'den aldığı meyve parasını ödememesi ve H.Ç.'nin de Elif Ç.'den aldığı meyve kasası borcunu ödememesi üzerine açılan davaydı. Davanın geri çekilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine H.Ç., iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti. Olayda Elif Ç. ayaklarından vurulurken, ablasını kurtarmaya çalışan avukat Hatice Kocaefe göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan H.Ç. olay yerinden kaçtı.

CİNAYETİN NEDENİ: DAVA

Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan H.Ç' den 1 milyonluk meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık H.Ç. de Elif Ç.'den 5 milyonluk meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi. Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

GENÇ AVUKATI GÖĞSÜNDEN VURDU

İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti. Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü. Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.