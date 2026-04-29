Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İki kardeşin dehşet anları! Bir öldü, diğeri kanlar içinde kaldı: Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden avukat Hatice Kocaefe'nin neden öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç avukatın ablasının 5 milyonluk plastik meyve kasası için açtığı dava nedeniyle katledildiği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 11:52

Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meyve yetiştiriciliği işi ile uğraşan Hatice Kocaefe ve ablası Elif Ç. meyve deposu önünde silahlı saldırıya uğradı. Genç avukat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ablanın da aldığı dizi parçalandı. Kanlı gecede iki kardeş dehşeti yaşarken, saldırının nedeni de ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

İki kardeşin dehşet anları! Bir öldü, diğeri kanlar içinde kaldı: Vahşetin nedeni ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, meyve ticareti kaynaklı bir alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı saldırıda bir avukat hayatını kaybetti, ablası ise yaralandı.
Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, avukat Hatice Kocaefe ve ablası Elif Ç. silahlı saldırıya uğradı.
Saldırının nedeni, Elif Ç.'nin H.Ç.'den aldığı meyve parasını ödememesi ve H.Ç.'nin de Elif Ç.'den aldığı meyve kasası borcunu ödememesi üzerine açılan davaydı.
Davanın geri çekilmesi yönündeki talebin reddedilmesi üzerine H.Ç., iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.
Olayda Elif Ç. ayaklarından vurulurken, ablasını kurtarmaya çalışan avukat Hatice Kocaefe göğsünden vurularak hayatını kaybetti.
Saldırgan H.Ç. olay yerinden kaçtı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İki kardeşin dehşet anları! Bir öldü, diğeri kanlar içinde kaldı: Vahşetin nedeni ortaya çıktı

CİNAYETİN NEDENİ: DAVA

Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan H.Ç' den 1 milyonluk meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık H.Ç. de Elif Ç.'den 5 milyonluk meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi. Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe ablasından aldığı vekalet ile H.Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan H.Ç. abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi arayarak davayı geri çekmelerini istedi. Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine H.Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

İki kardeşin dehşet anları! Bir öldü, diğeri kanlar içinde kaldı: Vahşetin nedeni ortaya çıktı

GENÇ AVUKATI GÖĞSÜNDEN VURDU

İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen H.Ç. abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti. Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü. Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.

İki kardeşin dehşet anları! Bir öldü, diğeri kanlar içinde kaldı: Vahşetin nedeni ortaya çıktı

ETİKETLER
#silahlı saldırı
#avukat
#cinayet
#Borç Anlaşmazlığı
#Meyve Yetiştiriciliği
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.