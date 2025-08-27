Menü Kapat
28°
10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı? MEB açıkladı

2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının takviminin açıklanmasının ardından gözler 10 Kasım Anma törenlerinin yapılıp yapılmayacağına çevrilmişti. 10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı sorusunu soranların artması üzerine MEB son dakika açıklaması yaptı.

Bu yıl birinci ara tatilin 'a denk gelmesinin ardından "10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı?" sorusu da gündeme yerleşti. , sosyal medyada artan iddiaların ardından resmi internet sitesinde konuya ilişkin açıklamada bulundu.

10 KASIM ANMA TÖRENİ YAPILMAYACAK MI?

Sosyal medyada artan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni yapılmayacak" iddialarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden duyuru yaptı. İddialar asılsız olurken 10 Kasım Anma törenlerinin yapılacağının belirtildiği açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 1. dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bilindiği üzere son üç eğitim öğretim yılında (2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025) ara tatiller, okul açılışının ardından 9. haftanın sonunda uygulanmış; 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulama devam ettirilmiştir.

10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı? MEB açıkladı

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri, "ortak yazılı sınav haftası" olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır.

Kaldı ki 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca "10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği"ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir."

10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı? MEB açıkladı

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ YAPILACAK MI?

MEB 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı takvimini paylaşırken ara tatilin 10 Kasım'a denk gelmesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Ara tatile gelmesi nedeniyle 10 Kasım törenlerinin yapılmayacağı düşünülürken MEB, yaptığı duyuru ile bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceğini, 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği paylaştı.

10 Kasım Anma töreni yapılmayacak mı? MEB açıkladı

10 KASIM 2025'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullarda ilk ders zili 8 Eylül'de çalarken 10 Kasım tarihinde yaşanacak. Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

