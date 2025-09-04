124. dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kura çekiminin nerede yayınlanacağı duyuruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda eş ve sağlık mazereti değerlendirme sonuçları ile mazeret kapsamında açılan münhal kadrolar ilan edilmişti.

Kadroların ilan edilmesinin ardından ise başvuru süreci başlamıştı. 2 Eylül 2025 Salı günü başvuruların sona ermesinin ardından adayların gözü kura çekimine çevrildi.

Adaylar tarafından 124. dönem DHY kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.

124. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre 124. dönem DHY kurası bugün (4 Eylül 2025 Perşembe) saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

Kuraya eşleriyle birlikte katılacak olan hekimlerin kura sonucuna göre farklı illerde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlere yerleşmeleri halinde, aile birliği mazereti nedeniyle atanma talepleri Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirileceği belirtildi.

124. DÖNEM DHY KURASI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

124. dönem DHY kurası bugün Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent yerleşkesinde noter huzurunda yapılacak. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kuraya katılımcı ise alınmayacak.