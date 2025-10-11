13 Ekim okullar tatil mi 2025? Öğrencilerin gözü tatil duyurusunda

Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde yağışlı hava hakim olurken öğrenci ve veliler 13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olma durumunu araştırdı.

Son günlerde Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından okulların tatil olma ihtimali dikkat çekti. Sosyal medyada yer alan iddialara göre pazartesi günü okulların tatil olacağını düşünen birçok kişi olurken İstanbul Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Buna göre pazartesi günü okullarda eğitime devam edilecek. Hafta sonu etkili olan yağışlar pazartesi günü yerini kapalı ve yer yer güneşli havaya bırakacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ 13 EKİM?

13 Ekim Pazartesi günü için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Cumartesi ve Pazar günü etkili olacak olan yağışlar pazartesi günü hafifleyecek ve olumsuz bir durum oluşturmayacak. Bu nedenle pazartesi günü okulların tatil olma durumu bulunmuyor.