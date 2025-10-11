Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

13 Ekim okullar tatil mi 2025? Öğrencilerin gözü tatil duyurusunda

MGM verilerine göre Marmara Bölgesi için yağış uyarısı verilirken öğrencilerin gözü okullar tatil mi 13 Ekim'de sorusuna çevrildi. İstanbul Valiliği, olumsuz hava durumlarında okullarda tatil kararı alabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
13 Ekim okullar tatil mi 2025? Öğrencilerin gözü tatil duyurusunda
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
11.10.2025
saat ikonu 14:29

Cumartesi ve Pazar günü ülke genelinde yağışlı hava hakim olurken öğrenci ve veliler 13 Ekim Pazartesi günü okulların tatil olma durumunu araştırdı.

13 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Son günlerde Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesi'nde etkili olan yağışların ardından okulların tatil olma ihtimali dikkat çekti. Sosyal medyada yer alan iddialara göre pazartesi günü okulların tatil olacağını düşünen birçok kişi olurken Valiliği tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Buna göre pazartesi günü okullarda eğitime devam edilecek. Hafta sonu etkili olan yağışlar pazartesi günü yerini kapalı ve yer yer güneşli havaya bırakacak.

13 Ekim okullar tatil mi 2025? Öğrencilerin gözü tatil duyurusunda

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ 13 EKİM?

13 Ekim Pazartesi günü için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Cumartesi ve Pazar günü etkili olacak olan yağışlar pazartesi günü hafifleyecek ve olumsuz bir durum oluşturmayacak. Bu nedenle pazartesi günü okulların tatil olma durumu bulunmuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hafta sonu hava durumu nasıl? Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli yağmura dikkat!
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#okul tatil
#13 Ekim
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.