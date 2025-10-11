Samsun'da uyuşturucu baskını! Hepsi baza başlığının içinden çıktı

Samsun Polisi, uyuşturucuyu baza başlığına gizleyen 4 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, baza başlığının içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Ekiplerce E.B. (25), E.K. (31), V.D. (43) ve M.O. (42) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 440 gram metamfetamin, 191 gram fubinaca, 8 gram sentetik kannabinoid, 13 adet sentetik ecza, 0,44 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 147.000 TL, 250 Euro ve 900 Dolar para ele geçirildi.

Şüpheli 4 şahıs gözaltına alınarak haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.