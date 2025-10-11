Bitcoin neden düştü son dakika 11 Ekim? Kripto Altcoinler neden düşüyor?

Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik tehditlerinin ardından 110 bin doların altına inerken Bitcoin neden düşüyor merak edildi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA 11 EKİM?

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 10,32 azalarak 3 trilyon 700 milyar dolara geriledi. Yaşanan düşüş yatırımcıları endişelendirirken nedeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmazlığını tırmandırmasının etkisi oldu.

KRİPTO NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmazlığını tırmandırmasının etkisiyle yüzde 9'dan fazla düşmesine neden oldu. ABD Çin arasındakiler yatırımcıları da etkiledi. TSİ 11.00 itibarıyla 109 bin 980 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10 oldu.

ALTCOİNLER NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

ABD ile Çin arasındaki büyük güç rekabetinden kaynaklanan gerilimler kripto piyasasını da etkiledi. Trump'ın 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını açıklaması dünyanın gündemine yerleşti. Trump'ın "Uluslararası ticarette kesinlikle duyulmamış bir şey ve diğer ülkelerle ilişkilerde ahlaki bir utanç." ifadeleri ise dikkat çekti. Trump'ın açıklamasından önce Bitcoin'in değeri 122 bin doların üzerinde seyrediyordu. Bitcoin'in dışında Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 13 değer kaybederek 3 bin 760 dolar seviyesine geriledi.