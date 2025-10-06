Menü Kapat
18°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bitcoin'de dikkat çeken tahmin: "Ralli 200 bin dolara kadar sürebilir"

Standard Chartered, Bitcoin'in kısa vadede 135 bin doları test edip yıl sonuna kadar 200 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Uzmanlara göre kurumsal yatırımcı ilgisi ve ETF girişleri bu yükselişi destekliyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.10.2025
10:57
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
11:01

İngiltere merkezli finans devi Standard Chartered, Bitcoin için cesur bir tahminde bulundu. Banka, en büyük kripto paranın yakın dönemde 135 bin dolar seviyesini test edebileceğini, yıl sonuna kadar ise 200 bin dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

"BU DÖNGÜ DİĞERLERİNDEN FARKLI"

Banka tarafından Decrypt ile paylaşılan notta, Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Küresel Başkanı Geoff Kendrick, ’in 121 bin doların üzerindeki son yükselişinin, kripto piyasasında “Uptober” olarak bilinen tipik boğa dönemiyle örtüştüğünü söyledi.

Kendrick’e göre bu döngüyü önceki boğa piyasalarından ayıran en önemli fark, yarılanma (halving) sonrası genellikle görülen düzeltme hareketinin bu kez yaşanmaması. Uzman, bunun piyasa dinamiklerinde ciddi bir değişimin işareti olduğunu vurguladı.

Bitcoin’de dikkat çeken tahmin: “Ralli 200 bin dolara kadar sürebilir”

ABD’DEKİ KRİZ BİTCOİN’İ BESLİYOR

Kendrick, Bitcoin’in son dönemde “ABD hükümet risklerine karşı bir korunma aracı” olarak görülmeye başlandığını da belirtti. ABD’de hükümetin kapanma sürecine dikkat çeken uzman, hazine tahvili getirileriyle Bitcoin arasındaki korelasyonun da bu durumu desteklediğini söyledi.

Yani, klasik tabirle, yatırımcıların “riskten kaçış” döneminde artık altın yerine Bitcoin’e yöneldiğini görmek şaşırtıcı değil.

Bitcoin’de dikkat çeken tahmin: “Ralli 200 bin dolara kadar sürebilir”

KURUMSAL İLGİ REKOR SEVİYEDE

Standard Chartered raporunda, Bitcoin borsa fonlarına () olan ilgide de rekor seviyelere ulaşıldığına dikkat çekildi. Kendrick’e göre 2025 yılı içinde 23 milyar dolarlık yeni fon girişi gerçekleşti; yıl genelinde bu rakam 58 milyar dolara ulaştı.

Uzman, yıl sonuna kadar ek 20 milyar dolarlık ETF girişinin Bitcoin’i 200 bin dolar seviyesine taşıyabileceğini belirterek, “Kurumsal yatırımcı ilgisi bu rallinin en büyük motoru olabilir” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’de dikkat çeken tahmin: “Ralli 200 bin dolara kadar sürebilir”
ETİKETLER
#Ekonomi
#yatırım
#bitcoin
#etf
#abd hükümeti
#Boğa Piyasası
#Standard Chartered
#Ekonomi
