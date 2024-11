15 Kasım ne günü? Dünya KOAH Günü’nün tarihi merak edildi

15 Kasım 2024 09:00 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:02

15 Kasım’ın özel bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Dünya KOAH Günü Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na (KOAH) dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenlenir.

Dünya KOAH​ Günü’ne dair araştırmalar sürüyor. Bu gün Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hakkında farkındalık oluşturmak ve hastalığın etkilerini geniş kitlelere anlatmak amacıyla kutlanmaktadır.

15 KASIM​ NE GÜNÜ? DÜNYA KOAH GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl kasım ayının üçüncü haftası Türkiye ve dünya çapında Dünya KOAH Günü olarak kutlanıyor. Dünya KOAH Günü, ilk olarak 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) işbirliğiyle hayata geçirilmiştir.

DÜNYA KOAH GÜNÜ NEDİR?

Dünya KOAH Günü, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına farkındalık oluşturmak ve bu hastalıkla mücadele etmek amacıyla her yıl kasım ayının üçüncü haftasında düzenlenen küresel bir farkındalık günüdür.

KOAH Günü’nde sigara kullanımı, hava kirliliği ve mesleki tozlara maruz kalma gibi KOAH risk faktörleri hakkında halkı bilgilendirmeye yönelik etkinlikler düzenlenir.

DÜNYA KOAH GÜNÜ 15 KASIM MI?

Dünya KOAH Günü’nün belirli bir tarihi yoktur. Ancak her yıl kasım ayının üçüncü haftasında kutlanır.