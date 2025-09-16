2026 Hac ön kayıtları uzatıldı mı son gün ne zaman?

Hac kurası ne zaman yapılacak, sorusu ön kayıtlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla hac ön kayıt başvurusu sürerken gözler hac kura takvimine çevrildi.

11 Ağustos tarihinde başlayan hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılacak.

5 Eylül'de bitmesi planlanan hac ön kayıt ve kayıt güncelleme süreçleri ise sonraki bir tarihe ertelendi.

2026 HAC ÖN KAYITLARIN SON TARİHİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre hac ön kayıt ve kayıt güncelleme adımları 21 Eylül’e kadar uzatıldı.

Bununla birlikte, 2026 yılı hac kura çekiliş tarihine dair henüz net bir bilgi verilmedi.

Kesin tarih, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesi (hac.gov.tr) ve sosyal medya platformları üzerinden ilan edilecek.