28 Ekim özel sektöre tatil mi olacak? 1,5 günlük resmi tatil yaklaşıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde coşku ile kutlanacak. Heyecanla beklenen özel güne kısa süre kala 28 Ekim'in özel sektörde tatil durumu merak edildi.

28 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ 2025?

28 Ekim günü yarım gün, 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olurken vatandaşlar toplamda 1,5 günlük resmi tatil yapacak. Heyecanla beklenen resmi tatile kısa süre kaldı. 28 Ekim günü yarım gün tatil olurken özel sektörde durum iş yerinde alınan karara göre değişiyor.

29 EKİM ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

