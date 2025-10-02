Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na öncesi gündem oldu

Ülkemizde her yıl 29 Ekim tarihi Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından 28 Ekim'in resmi tatil mi, yarım gün mü olduğu araştırılmaya başlandı.

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na öncesi gündem oldu
02.10.2025
02.10.2025
09:29

Cumhuriyet Bayramı ülkemizin 81 ilinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü soruları gündeme geldi.

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na öncesi gündem oldu

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün boyunca tatil olacak. , bankalar, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalar yarım gün çalışacak. Çalışanların öğleden sonra işlerine devam etmesi durumunda ise ek mesai ücreti almaları gerekecek.

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na öncesi gündem oldu

28 EKİM OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim yarım gün resmi tatil olduğundan dolayı öğrenciler okulda yarım gün eğitim görecekler. Öğleden sonra öğrenciler evlerine gidecek ve okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başlayacak.

28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na öncesi gündem oldu

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda 29 Ekim 2025 Çarşamba günü okullar, bankalar, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalar bütün gün kapalı olacaklar.

Kargo şirketleri, eczaneler ve hastaneler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kapalı olacak. Nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil durum servisleri ise vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ETİKETLER
#okullar
#cumhuriyetçi parti
#29 Ekim
#Cumhuriyet Bayramı
#28 Ekim
#Tatiller
#Yarım Gün
#Aktüel
