Hava Durumu
Aktüel
28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesinden dolayı 28 Ekim yarım gün mü sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından 28 Ekim'in yarım gün mü, tatil mi olacağı merak ediliyor.

17.09.2025
17.09.2025
saat ikonu 09:26

Ülkemizde her yıl Cumhuriyet Bayramı, 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birçok etkinlik düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geldiği için vatandaşlar tarafından 28 Ekim tatil mii yarım gün mü soruları araştırılmaya başlandı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil olacak.

28 Ekim Salı günü bankalar, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalar yarım gün çalışacaklar. İşçilerin öğleden sonra çalışması durumunda ise ek mesai ücreti alacaklar.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra yarım gün olarak kabul edilir.

Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen tarihler şöyle:

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
  • Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
  • Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
  • Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba
