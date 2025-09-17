28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kaldı

Ülkemizde her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 81 ilde gerçekleştirilen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yılda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birçok etkinlik düzenlenecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geldiği için vatandaşlar tarafından 28 Ekim tatil mii yarım gün mü soruları araştırılmaya başlandı.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün tatil olacak.

28 Ekim Salı günü bankalar, kamu kurumları ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalar yarım gün çalışacaklar. İşçilerin öğleden sonra çalışması durumunda ise ek mesai ücreti alacaklar.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra yarım gün resmi tatil olarak kabul edilir.

