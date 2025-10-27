500 bin konut hangi illerde olacak? İstanbul'da nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda yeni projenin detaylarını paylaştı.

500 BİN KONUT HANGİ İLLERDE OLACAK?

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanırken başvuru tarihi, şartları ve ödeme planları da belli oldu. İlk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle:

500 BİN KONUT İSTANBUL'DA NEREYE YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 konut inşa edilecek. İstanbul'da konutların nereye yapılacağı ise henüz belli olmadı.

500 BİN KONUT ÖDEME PLANLARI

Evlerin satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlarken devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan taksitler başlarken başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık aralığında alınacak.

18 yaşını doldurmuş olan en az 10 senedir T.C. vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvurularda hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması şartı aranıyor.