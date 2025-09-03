Menü Kapat
TGRT Haber

Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Hangi gün açıklanacağı gündemde

Adalet Bakanlığı İKM başvuruları 15 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından vatandaşlar Adalet Bakanlığı İKM başvurularının ne zaman, saat kaçta, hangi gün açıklanacağını merak etmeye başladı. Adaylar Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 13:39

tarafından 3 bin 172 İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte ise vatandaşlar Adalet Bakanlığı İKM başvuru sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı.

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından İKM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyurulmadı. Ancak sonuçların başvuruların sona ermesinin ardından 2-3 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 2025 Eylül ayının ilk haftası sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

Başvuru sonuçlarıyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

ADALET BAKANLIĞI İKM BAŞVURU SONUÇLARI HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?

İKM başvuru sonuçlarının hangi gün açıklanacağı hakkında da bir bilgi bulunmuyor. Önümüzdeki günlerde başvuru sonuçlarının duyurulması bekleniyor. Sonuçlar Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden açıklanacak.

ADALET BAKANLIĞI KAÇ İKM ALACAK?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tekifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 3.172 infaz ve koruma memuru alınacak.

İKM haricinde 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı) ve 24 destek personeli (hizmetli) istihdam edilecek.

