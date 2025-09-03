Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı mı ne zaman?

Adalet Bakanlığı’nın yeni dönemde maaş promosyon ihalesinin hangi tarihte yapılacağı ilgi odağı oldu.

Bankaların ihale tekliflerinin netleşmesiyle birlikte bakanlık çalışanlarının yeni promosyon miktarları da ortaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı banka maaş promosyon ihalesi gerçekleştirilmiş ancak promosyon önerisi çok düşük kalmıştı.

Bu sebeple banka promosyon ihalesi önümüzdeki bir tarihe ertelenmişti.

PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin günü henüz kesinleşmedi.

Fakat Eylül ayı içerisinde promosyon ihalesinin düzenlenmesi bekleniyor.

2025 yılı Adalet Bakanlığı promosyonunun Eylül yahut Ekim ayında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Promosyonun bu defa 300 bin TL düzeylerine çıkması talep ediliyor.