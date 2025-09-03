Menü Kapat
Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı mı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personeli maaş promosyon ihalesinin ne vakit başlayacağını araştırmaya koyuldu.

Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı mı ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 17:47

’nın yeni dönemde maaş promosyon ihalesinin hangi tarihte yapılacağı ilgi odağı oldu.

Bankaların tekliflerinin netleşmesiyle birlikte bakanlık çalışanlarının yeni promosyon miktarları da ortaya çıkacak.

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı banka maaş promosyon ihalesi gerçekleştirilmiş ancak promosyon önerisi çok düşük kalmıştı.

Bu sebeple banka promosyon ihalesi önümüzdeki bir tarihe ertelenmişti.

Adalet Bakanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı mı ne zaman?

PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı promosyon ihalesinin günü henüz kesinleşmedi.

Fakat Eylül ayı içerisinde promosyon ihalesinin düzenlenmesi bekleniyor.

2025 yılı Adalet Bakanlığı promosyonunun Eylül yahut Ekim ayında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Promosyonun bu defa 300 bin TL düzeylerine çıkması talep ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Adalet Bakanlığı promosyonu 300 bin TL’ye gerçekten çıkacak mı?
Çalışanlar promosyon tutarının önceki ihalede düşük kalması nedeniyle yeni ihalede 300 bin TL’ye yaklaşmasını talep ediyor. Bankaların teklifleri beklendiğinden, kesin rakamlar ihale sonrası netlik kazanacak.
