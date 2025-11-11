Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Ahmet Özer kimdir tahliye mi oldu? Esenyurt Eski Belediye Başkanı hakkında son dakika gelişmesi

Görevinden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tutuklu bulunduğu “Aziz İhsan Aktaş çete soruşturması” kapsamında serbest bırakılma kararı verildi. Kararın ardından Ahmet Özer, en çok araştırılan kişiler arasında yer aldı.

Ahmet Özer kimdir tahliye mi oldu? Esenyurt Eski Belediye Başkanı hakkında son dakika gelişmesi
11.11.2025
11.11.2025
11.11.2025
Eski Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tahliye hükmü çıktı.

tarafından sürdürülen “Terör” soruşturması çerçevesinde 4 Kasım’da gözaltına alınan ve ardından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, suç yapılanması dosyası kapsamında tutuklu bulunuyordu.

Ahmet Özer kimdir tahliye mi oldu? Esenyurt Eski Belediye Başkanı hakkında son dakika gelişmesi

AHMET ÖZER KİMDİR?

1960 yılında Van’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitimleri aldı.

1991-1997 yılları arasında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Ahmet Özer kimdir tahliye mi oldu? Esenyurt Eski Belediye Başkanı hakkında son dakika gelişmesi

Üniversitedeki akademik yaşamında bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı pozisyonlarında yer aldı.

2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yüzde 49,04 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

Ahmet Özer neden tutuklanmıştı?
Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Terör” soruşturması kapsamında 4 Kasım’da tutuklanmış ve görevinden alınmıştı.
