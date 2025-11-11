Ahmet Özer kimdir tahliye mi oldu? Esenyurt Eski Belediye Başkanı hakkında son dakika gelişmesi

Kategoriler
İstanbul
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye hükmü çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen “Terör” soruşturması çerçevesinde 4 Kasım’da gözaltına alınan ve ardından görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş suç yapılanması dosyası kapsamında tutuklu bulunuyordu.
1960 yılında Van’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitimleri aldı.
1991-1997 yılları arasında GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.
Üniversitedeki akademik yaşamında bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektör yardımcılığı pozisyonlarında yer aldı.
2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yüzde 49,04 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.