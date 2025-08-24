Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 bin personel alacak mı? Açıklama geldi

Son günlerde sosyal medyada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 10 bin personel alımı yapacağına dair paylaşımlar dolaşıma girmişti.

Bakanlık, bu iddialara resmi kanallar üzerinden yanıt vererek konuya açıklık getirdi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 10 bin personel alımı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık, personel alımlarıyla ilgili tüm duyuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapıldığını vurguladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Ekim-Kasım aylarında 2 bin 390 personel alımı gerçekleştirmişti.

Bu alımlar, bakanlığın hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamıştı.

Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde gelecekte de personel alımı yapabileceğini, ancak bu alımların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını yineledi.