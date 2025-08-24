Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 bin personel alacak mı? Açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 10 bin personel alımı yapılacağına dair iddialara açıklık getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 bin personel alacak mı? Açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 23:05

Son günlerde sosyal medyada 'nın 10 bin yapacağına dair paylaşımlar dolaşıma girmişti.

Bakanlık, bu iddialara resmi kanallar üzerinden yanıt vererek konuya açıklık getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 bin personel alacak mı? Açıklama geldi

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 10 BİN PERSONEL ALACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 10 bin personel alımı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakanlık, personel alımlarıyla ilgili tüm duyuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapıldığını vurguladı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 10 bin personel alacak mı? Açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Ekim-Kasım aylarında 2 bin 390 personel alımı gerçekleştirmişti.

Bu alımlar, bakanlığın hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamıştı.

Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde gelecekte de personel alımı yapabileceğini, ancak bu alımların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını yineledi.

Sıkça Sorulan Sorular

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ne zaman personel alımı yapacak?
Bakanlık, şu anda 10 bin personel alımı gibi bir planlamanın olmadığını belirtmiştir. Ancak gelecekte personel ihtiyacı olması durumunda, alımlar resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır.
ETİKETLER
#personel alımı
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Sosyal Medya Duyuruları
#Resmi Kanallar
#Bakanlık Duyuruları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.