TGRT Haber
Hava Durumu
Editor
 | Erdem Avsar

Alperen Şengün kimdir nereli? Tarihi başarının mimarlarından

EuroBasket 2025’te Türkiye tarih yazarken zaferde en büyük pay sahibi Alperen Şengün’ün yaşamı ilgi konusu oldu.

23 yaşında önce ’in ardından Avrupa basketbolunun doruğuna çıkan Şengün’ün serüveni 2002’de Giresun’da başlıyor.

25 Temmuz 2002’de Giresun’da dünyaya geldi.

Karadeniz şehrinde 7 yaşındayken başlayan yolculuğu Avrupa’nın ve dünyanın en tepesine ulaştı.

Alperen Şengün, Türkiye Basketbol Süper Ligi kulüplerinden formasıyla 2020-2021 sezonunda sergilediği üstün oyunla dikkatleri üzerine topladı.

Henüz 18 yaşındayken Sezonun En Değerli Oyuncusu seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu ödül, NBA ekiplerinin ilgisine girmesini sağladı.

2021 NBA Draftı’nda ilk tur 16. sıradan tercih edilen Şengün, kısa süre içerisinde ’a takas edildi ve Amerika kariyerine başladı.

2.11 metre boyundaki Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla ilk sezonundan itibaren etkili performansıyla öne çıktı.

Alperen Şengün, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşında.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre evli değil ve çocuğu bulunmuyor.

Alperen Şengün, genç yaşına rağmen Türk sporunun en büyük gurur kaynaklarından biri haline geldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Alperen Şengün’ün NBA kariyeri nasıl başladı?
2021 NBA Draftı’nda 16. sıradan seçilen Şengün, kısa sürede Houston Rockets’a takas edildi. İlk sezonundan itibaren etkili performansı ile Amerikan basınında adından söz ettirdi.
#Basketbol
#beşiktaş
#nba
#Alperen Şengün
#houston rockets
#Sezonun En Değerli Oyuncusu
#Aktüel
