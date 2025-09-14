Alperen Şengün kimdir nereli? Tarihi başarının mimarlarından

23 yaşında önce NBA’in ardından Avrupa basketbolunun doruğuna çıkan Şengün’ün serüveni 2002’de Giresun’da başlıyor.

Alperen Şengün 25 Temmuz 2002’de Giresun’da dünyaya geldi.

Karadeniz şehrinde 7 yaşındayken başlayan basketbol yolculuğu Avrupa’nın ve dünyanın en tepesine ulaştı.

Alperen Şengün, Türkiye Basketbol Süper Ligi kulüplerinden Beşiktaş formasıyla 2020-2021 sezonunda sergilediği üstün oyunla dikkatleri üzerine topladı.

Henüz 18 yaşındayken Sezonun En Değerli Oyuncusu seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu ödül, NBA ekiplerinin ilgisine girmesini sağladı.

2021 NBA Draftı’nda ilk tur 16. sıradan tercih edilen Şengün, kısa süre içerisinde Houston Rockets’a takas edildi ve Amerika kariyerine başladı.

2.11 metre boyundaki Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla ilk sezonundan itibaren etkili performansıyla öne çıktı.

Alperen Şengün, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşında.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre evli değil ve çocuğu bulunmuyor.

Alperen Şengün, genç yaşına rağmen Türk sporunun en büyük gurur kaynaklarından biri haline geldi.