Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor mu? Transfer iddiaları gündeme geldi

Manchester United'ın kaleci rotasyonunda yaşanan hareketlilik, Altay Bayındır'ın geleceğini belirsizleştiriyor. Yeni transfer iddialarıyla eleştirilerin odağındaki Bayındır'ın takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor mu? Transfer iddiaları gündeme geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 20:17

'da pozisyonunda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Takımın genç kaleci Senne Lammens'i etmeye hazırlanması, 'ın geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Manchester United, Antwerp'ten 23 yaşındaki Senne Lammens'i 17 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tom Heaton'ın takımda kalmaya devam edeceği ve André Onana'nın ilk tercih olacağı belirtilirken, Lammens'in gelişiyle birlikte kaleci rotasyonu daha da rekabetçi hale gelecek.

İngiliz basınına göre, Senne Lammens transferi, Altay Bayındır'ın Manchester United'daki geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Arsenal maçında yaptığı hata sonrası eleştirilen Bayındır'ın takımdan ayrılma olasılığı yükseldi.

Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor mu? Transfer iddiaları gündeme geldi

ALTAY BAYINDIR UNİTED’DAN AYRILIYOR MU?

İngiliz gazeteci Graeme Bailey, Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bailey, "Bayındır sezonun ilk maçına çıkmış olabilir ama geleceği hiç garanti değil.

Lammens, Onana'ya ciddi bir rakip olarak getiriliyor. Bayındır için şimdiden yoğun şekilde yeni kulüp arayışları başladı.

Oyuncunun aracıları çalışıyor. Bu bir kiralık transfer de olabilir" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın yeni transferin ardından dört kaleciyle sezona devam etme ihtimali bulunsa da kulüp yönetiminin bu duruma sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor mu? Transfer iddiaları gündeme geldi

Bu durum, Altay Bayındır'ın ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Altay Bayındır'ın Manchester United'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

İngiliz basını, Türk kaleci için menajerlerin yeni kulüp arayışlarına başladığını yazdı.

Manchester United yönetiminin dört kaleciyle sezona devam etme fikrine sıcak bakmaması, Bayındır'ın takımdan ayrılma olasılığını yükseltiyor.

ETİKETLER
#transfer
#kaleci
#altay bayındır
#Manchester United
#Senne Lammens
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.