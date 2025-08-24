Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor mu? Transfer iddiaları gündeme geldi

Manchester United'da kaleci pozisyonunda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Takımın genç kaleci Senne Lammens'i transfer etmeye hazırlanması, Altay Bayındır'ın geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Manchester United, Antwerp'ten 23 yaşındaki Senne Lammens'i 17 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Tom Heaton'ın takımda kalmaya devam edeceği ve André Onana'nın ilk tercih olacağı belirtilirken, Lammens'in gelişiyle birlikte kaleci rotasyonu daha da rekabetçi hale gelecek.

İngiliz basınına göre, Senne Lammens transferi, Altay Bayındır'ın Manchester United'daki geleceğini ciddi şekilde etkileyebilir.

Arsenal maçında yaptığı hata sonrası eleştirilen Bayındır'ın takımdan ayrılma olasılığı yükseldi.

ALTAY BAYINDIR UNİTED’DAN AYRILIYOR MU?

İngiliz gazeteci Graeme Bailey, Altay Bayındır'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bailey, "Bayındır sezonun ilk maçına çıkmış olabilir ama geleceği hiç garanti değil.

Lammens, Onana'ya ciddi bir rakip olarak getiriliyor. Bayındır için şimdiden yoğun şekilde yeni kulüp arayışları başladı.

Oyuncunun aracıları çalışıyor. Bu bir kiralık transfer de olabilir" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın yeni transferin ardından dört kaleciyle sezona devam etme ihtimali bulunsa da kulüp yönetiminin bu duruma sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Bu durum, Altay Bayındır'ın ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Altay Bayındır'ın Manchester United'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor.

İngiliz basını, Türk kaleci için menajerlerin yeni kulüp arayışlarına başladığını yazdı.

Manchester United yönetiminin dört kaleciyle sezona devam etme fikrine sıcak bakmaması, Bayındır'ın takımdan ayrılma olasılığını yükseltiyor.