Mazota zam var mı, ne zaman gelecek? 20 Kasım motorin, benzin fiyatları

Küresel jeolpolitik gerilimler, petrol fiyatlarını ve akaryakıt maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Savaşlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizlerinden dolayı akaryakıt fiyatlarında artışlar gözlemleniyor.
Vatandaşlar tarafından mazota zam var mı, ne zaman geleceği ve 20 Kasım motorin, benzin fiyatları merak ediliyor.
NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatına 21 Kasım 2025 Cuma günü 1.78 TL civarında zam gelmesi bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı 60 lirayı bulacak.
20 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
İstanbul Anadolu Yakası
Ankara
İzmir