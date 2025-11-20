Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Mazota zam var mı, ne zaman gelecek? 20 Kasım motorin, benzin fiyatları

Küresel enerji krizi ve savaşlar nedeniyle petrol fiyatlarındaki volatilite, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar tarafından mazota zam var mı, ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. 20 Kasım motorin, benzin fiyatları gündem oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 11:46

Küresel jeolpolitik gerilimler, petrol fiyatlarını ve akaryakıt maliyetlerini yükseltmeye devam ediyor. Savaşlar nedeniyle dünya genelinde yaşanan enerji krizlerinden dolayı akaryakıt fiyatlarında artışlar gözlemleniyor.

Vatandaşlar tarafından mazota zam var mı, ne zaman geleceği ve 20 Kasım motorin, merak ediliyor.

MAZOTA ZAM VAR MI, NE ZAMAN GELECEK?

NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatına 21 Kasım 2025 Cuma günü 1.78 TL civarında zam gelmesi bekleniyor. Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı 60 lirayı bulacak.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA MOTORİN, BENZİN FİYATLARI 20 KASIM

20 Kasım 2025 Perşembe günü İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzinin litresi: 54.89 TL
  • Motorinin litresi: 57.63 TL
  • LPG: 27.71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzinin litresi: 54.73 TL
  • Motorinin litresi: 57.49 TL
  • LPG: 27.08 TL

Ankara

  • Benzinin litresi: 55.76 TL
  • Motorinin litresi: 58.65 TL
  • LPG: 27.60 TL

İzmir

  • Benzinin litresi: 56.09 TL
  • Motorinin litresi: 58.99 TL
  • LPG: 27.53 TL
