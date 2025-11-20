Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport uyarısı! Bu tarihe kadar geçerli olması gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının vize alabilmeleri için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerektiğini hatırlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport uyarısı! Bu tarihe kadar geçerli olması gerekiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 11:33

ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından derlediği bilgilere göre, bu yıl kaydını güncelleyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura çekimi gerçekleşti.

Noter huzurunda çekilen kurada 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlendi. Buna göre, kurada ismi çıkanların 11 Kasım'da başlayan kesin kayıt işlemleri yarın sona eriyor. Ek kayıtlar ise 27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport uyarısı! Bu tarihe kadar geçerli olması gerekiyor

Kesin kayıtların bitmesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen süre içinde hac vizesi başvuruları yapılacak. Hac vizesi alınabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin en az 30 Kasım 2026 tarihine kadar olması gerekiyor.

Diyanet'ten hacı adaylarına pasaport uyarısı! Bu tarihe kadar geçerli olması gerekiyor

EĞİTİM VERİLECEK
Bu kapsamda yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarından il veya ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat etmeleri ve en az 1 yıl geçerli pasaport çıkarmaları isteniyor. Böylece Suudi Arabistan makamlarından vize alan hacı adayları, kutsal topraklardaki ibadetlere yönelik eğitimlere başlayacak. Hacca gidişler 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şırnak’tan Medine'ye ilk direkt uçuş bu gece gerçekleşecek!
ETİKETLER
#hac
#umre
#Hacı_baba
#Haccura
#Hac2024
#Kyrie
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.