Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

TOKİ sosyal konutları en çok hangi ilde yapılacak açıklandı! İşte ilçe ilçe TOKİ konutları

Kasım 20, 2025 11:46
1
TOKİ sosyal konutları en çok hangi ilde yapılacak

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşı uygun fiyatlarla ev sahibi yapacak proje 81 ili kapsarken, hangi ilde ve ilçede ne kadar konut yapılacağı merak konusu olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlarla akıllardaki sorular cevabını buldu…

2

TOKİ 500 bin konut projesi 81 ilde heyecana neden oldu. Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek projede yurdun dört bir yanında 2+1 ve 1+1 şeklinde konutlar inşa edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Yüzyılın Konut Projesi’nde 100 bin konutun Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da yapılacağı belirtildi. Diğer yandan TOKİ sosyal konutlarının en çok hangi ilde yapılacağına dair bilgi de geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı.

3

 TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Yüzyılın konut projesi kapsamında inşa edilecek evlerin fiyatları bulundukları illere, büyüklüklerine ve oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Buna göre TOKİ’nin İstanbul’da 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksiti ise 7 bin 313 TL iken, 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksiti ise 9 bin 188 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak açıklandı.

4

İstanbul dışındaki TOKİ konutlarında ise 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL,

65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL

80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

5

TOKİ SOSYAL KONUTLARI EN ÇOK HANGİ İLDE YAPILACAK AÇIKLANDI!

81 İlde hayata geçirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hangi ilde ne kadar konut yapılacağına dair detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. İşte TOKİ konutlarının yapılacağı iller ve konut sayıları...

  • İstanbul: 100 bin
  • Ankara: 30 bin 973
  • İzmir: 21 bin 20
  • Bursa: 17 bin 225
  • Konya: 15 bin 150
  • Gaziantep: 13 bin 890
  • Şanlıurfa: 13 bin 690
  • Hatay: 13 bin 289
  • Antalya: 13 bin 213
  • Adana: 12 bin 400
  • Diyarbakır: 12 bin 165
  • Kocaeli: 10 bin 340
  • Malatya: 9 bin 609
  • Kahramanmaraş: 8 bin 195
  • Mersin: 8 bin 190
  • Manisa: 7 bin 759
  • Kayseri: 7 bin 562
  • Balıkesir: 7 bin 548
  • Aydın: 6 bin 973
  • Tekirdağ: 6 bin 865
  • Van: 6 bin 803
  • Sakarya: 6 bin 633
  • Adıyaman: 6 bin 620

6

  • Samsun: 6 bin 397
  • Denizli: 6 bin 370
  • Muğla: 6 bin 197
  • Eskişehir: 6 bin 25
  • Mardin: 5 bin 357
  • Erzurum: 4 bin 905
  • Afyon: 4 bin 370
  • Sivas: 3 bin 904
  • Elazığ: 3 bin 825
  • Batman: 3 bin 810
  • Trabzon: 3 bin 734
  • Kütahya: 3 bin 592
  • Tokat: 3 bin 392
  • Ordu: 3 bin 334
  • Çanakkale: 3 bin 276
  • Osmaniye: 2 bin 990
  • Isparta: 2 bin 889
  • Yozgat: 2 bin 858
  • Çorum: 2 bin 867
  • Ağrı: 2 bin 840
  • Niğde: 2 bin 604
  • Amasya: 2 bin 601
  • Uşak: 2 bin 558
  • Edirne: 2 bin 530
  • Düzce: 2 bin 470
  • Kastamonu: 2 bin 380
  • Nevşehir: 2 bin 368
  • Bitlis: 2 bin 363
  • Aksaray: 2 bin 353
  • Kırklareli: 2 bin 255
  • Muş: 2 bin 142
  • Bingöl: 2 bin 72
  • Rize: 2 bin 42
  • Burdur: 2 bin 26
  • Bolu: 1 bin 950
  • Zonguldak: 1 bin 872
  • Yalova: 1 bin 865
  • Erzincan: 1 bin 760
  • Çankırı: 1 bin 753
  • Kars: 1 bin 730
  • Kırıkkale: 1 bin 689
  • Giresun: 1 bin 676
  • Kırşehir: 1 bin 633
  • Siirt: 1 bin 627
  • Bartın: 1 bin 620
  • Karabük: 1 bin 600
  • Hakkari: 1 bin 557
  • Karaman: 1 bin 550
  • Şırnak: 1 bin 492
  • Bilecik: 1 bin 419
  • Iğdır: 1 bin 200
  • Kilis: 1 bin 170
  • Artvin: 1 bin 020
  • Sinop: 947
  • Gümüşhane: 940
  • Tunceli: 775
  • Bayburt: 723
  • Ardahan: 619

7

TOKİ SOSYAL KONUT YAPILACAK İLÇELER 2025

TOKİ’nin hangi ilde ne kadar sosyal konut yapacağı belli olurken, bu illerde yaşayan vatandaşlar bu sefer de konutların hangi ilçelerde yapılacağına dair araştırmaya girdi. Bu kapsamda en çok TOKİ konutunun yapılacağı illerin ilçeleri de belli oldu. İşte 500 bin TOKİ sosyal konutunun yapılacağı ilçeler…

ANKARA 30 BİN 823 KONUT: Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İZMİR 21 BİN 20 KONUT: Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

8

BURSA 17 BİN 225 KONUT: Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

KONYA 15 BİN KONUT: Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

MERSİN 8 BİN 190 KONUT: Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde yapılacak.

9

ADANA 12 BİN 400 KONUT: Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde yapılacak.

TEKİRDAĞ 6 BİN 865 KONUT: Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı, Marmara Ereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinde yapılacak.

KOCAELİ 10 BİN 340 KONUT: Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak.

BALIKESİR 7 BİN 458 KONUT: Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılacak.

10

MANİSA 7 BİN 459 KONUT: Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde yapılacak.

AYDIN 6 BİN 973 KONUT: Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ve Kuyucak ilçelerinde yapılacak.

MUĞLA 6.422 KONUT: Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer'de yapılacak.

ANTALYA 13 BİN 213 KONUT: Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılacak.

DENİZLİ 6 BİN 370 KONUT: Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli ve Kale ilçelerinde yapılacak.

ESKİŞEHİR 6 BİN 025 KONUT: Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihaliççik, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde yapılacak.

11

BARTIN BİN 620 KONUT: Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde yapılacak.

KASTAMONU 2 BİN 380 KONUT: Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yapılacak.

KAYSERİ 7 BİN 562 KONUT: Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılacak.

SAMSUN 6 BİN 397 KONUT: Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde yapılacak.

VAN 6 BİN 803 KONUT: Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yapılacak.

ARTVİN BİN 20 KONUT: Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli'de yapılacak.

12

RİZE 2 BİN 42 KONUT: Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar'da yapılacak.

GAZİANTEP 13 BİN 890 KONUT: Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli'de yapılacak.

ŞANLIURFA 13 BİN 690 KONUT: Akçakale, Bilecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ve Harran'da yapılacak.

DİYARBAKIR 12 BİN 165 KONUT: Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice ve Silvan'da yapılacak.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.