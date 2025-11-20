TOKİ sosyal konutları en çok hangi ilde yapılacak açıklandı! İşte ilçe ilçe TOKİ konutları

TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI BELLİ OLDU

Yüzyılın konut projesi kapsamında inşa edilecek evlerin fiyatları bulundukları illere, büyüklüklerine ve oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.

Buna göre TOKİ’nin İstanbul’da 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksiti ise 7 bin 313 TL iken, 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksiti ise 9 bin 188 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak açıklandı.