TOKİ sosyal konutları en çok hangi ilde yapılacak açıklandı! İşte ilçe ilçe TOKİ konutları

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşı uygun fiyatlarla ev sahibi yapacak proje 81 ili kapsarken, hangi ilde ve ilçede ne kadar konut yapılacağı merak konusu olmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımlarla akıllardaki sorular cevabını buldu…
TOKİ 500 bin konut projesi 81 ilde heyecana neden oldu. Ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek projede yurdun dört bir yanında 2+1 ve 1+1 şeklinde konutlar inşa edilecek. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Yüzyılın Konut Projesi’nde 100 bin konutun Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da yapılacağı belirtildi. Diğer yandan TOKİ sosyal konutlarının en çok hangi ilde yapılacağına dair bilgi de geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşıldı.
Yüzyılın konut projesi kapsamında inşa edilecek evlerin fiyatları bulundukları illere, büyüklüklerine ve oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.
Buna göre TOKİ’nin İstanbul’da 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksiti ise 7 bin 313 TL iken, 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksiti ise 9 bin 188 TL olarak belirlendi.
İstanbul’da 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, aylık taksiti ise 11 bin 63 TL olarak açıklandı.
İstanbul dışındaki TOKİ konutlarında ise 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL,
65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL olarak belirlendi.
81 İlde hayata geçirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hangi ilde ne kadar konut yapılacağına dair detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. İşte TOKİ konutlarının yapılacağı iller ve konut sayıları...
TOKİ’nin hangi ilde ne kadar sosyal konut yapacağı belli olurken, bu illerde yaşayan vatandaşlar bu sefer de konutların hangi ilçelerde yapılacağına dair araştırmaya girdi. Bu kapsamda en çok TOKİ konutunun yapılacağı illerin ilçeleri de belli oldu. İşte 500 bin TOKİ sosyal konutunun yapılacağı ilçeler…
ANKARA 30 BİN 823 KONUT: Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İZMİR 21 BİN 20 KONUT: Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
BURSA 17 BİN 225 KONUT: Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.
KONYA 15 BİN KONUT: Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.
MERSİN 8 BİN 190 KONUT: Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde yapılacak.
ADANA 12 BİN 400 KONUT: Merkez, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinde yapılacak.
TEKİRDAĞ 6 BİN 865 KONUT: Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Çerkezköy, Ergene, Kapaklı, Marmara Ereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray ve Şarköy ilçelerinde yapılacak.
KOCAELİ 10 BİN 340 KONUT: Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde yapılacak.
BALIKESİR 7 BİN 458 KONUT: Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılacak.
MANİSA 7 BİN 459 KONUT: Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde yapılacak.
AYDIN 6 BİN 973 KONUT: Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ve Kuyucak ilçelerinde yapılacak.
MUĞLA 6.422 KONUT: Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer'de yapılacak.
ANTALYA 13 BİN 213 KONUT: Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat ve Serik ilçelerinde yapılacak.
DENİZLİ 6 BİN 370 KONUT: Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli ve Kale ilçelerinde yapılacak.
ESKİŞEHİR 6 BİN 025 KONUT: Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihaliççik, Sarıcakaya, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçelerinde yapılacak.
BARTIN BİN 620 KONUT: Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus ilçelerinde yapılacak.
KASTAMONU 2 BİN 380 KONUT: Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yapılacak.
KAYSERİ 7 BİN 562 KONUT: Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde yapılacak.
SAMSUN 6 BİN 397 KONUT: Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde yapılacak.
VAN 6 BİN 803 KONUT: Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yapılacak.
ARTVİN BİN 20 KONUT: Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli'de yapılacak.
RİZE 2 BİN 42 KONUT: Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere ve Pazar'da yapılacak.
GAZİANTEP 13 BİN 890 KONUT: Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli ve Yavuzeli'de yapılacak.
ŞANLIURFA 13 BİN 690 KONUT: Akçakale, Bilecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ve Harran'da yapılacak.
DİYARBAKIR 12 BİN 165 KONUT: Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice ve Silvan'da yapılacak.