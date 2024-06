Amazon Prime’da bugünden itibaren ücretsiz verilecek oyunlar belli oldu

25 Haziran 2024 17:55 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:51

Amazon Prime, oyun severlere müjdeyi verdi.

Bugünden itibaren ücretsiz sunulacak oyunlar arasında Deceive Inc, Tearstone: Thieves of the Heart, The Invisible Hand ve Call of Juarez yer alıyor.

Prime üyeleri, bu oyunları hiçbir ek ücret ödemeden oynayabilecek.

27 HAZİRAN'DA HANGİ OYUNLAR PRIME'A GELİYOR?

27 Haziran itibarıyla Forager, Card Shark, Heaven Dust 2 ve Soulstice oyunları da ücretsiz olarak Prime üyelerine sunulacak.

Bu tarihte Prime üyeleri, bu dört oyuna erişim sağlayarak oyun deneyimlerini genişletebilecek.

3 TEMMUZ'DA HANGİ OYUNLAR EKLENECEK?

3 Temmuz'da ise Wall World, Hitman Absolution ve Call of Juarez: Bound in Blood oyunları Prime Gaming kütüphanesine eklenecek.

Bu oyunlarla birlikte Prime üyeleri, yaz tatilinde bolca vakit geçirebilecekleri yeni oyunlara kavuşacak.

Amazon Prime, üyelerine sunduğu bu ücretsiz oyunlarla, oyun severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.