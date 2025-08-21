Ankara 30 Ağustos konser ve etkinlikleri duyuruldu 2025! Manifest konserinin yeri belli oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ülkemizin dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor. Ankara Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos etkinlik ve konser programını paylaştı.

ANKARA 30 AĞUSTOS KONSER VE ETKİNLİKLERİ 2025

Ankara Etimesgut Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel konser ve etkinlik takvimini resmi internet sitesinden paylaştı. 30 Ağustos Teyyare Ve Zafer Bayramı Sergisi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda 09.45 ile 11.30 aralığında 27 Ağustos günü gerçekleşecek.

Etkinlikler kapsamında Heybensena 28 Ağustos günü Türk Beyleri Kent Meydanı'nda 20.00'de sahne alacak. Ücretsiz olan konserlere tüm halkın davetli olduğu belirtildi. Can Bonomo, 29 Ağustos günü 20.00'de Türk Beyleri Kent Meydanı'nda sahne alırken Manifest grubu 21.00'de 28 Ağustos günü Türk Beyleri Kent Meydanı'nda konser verecek. 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında 30 Ağustos günü 20.00'de Zeynep Bastık, Türk Beyleri Kent Meydanı'nda halk ile buluşacak. Tüm konserler ücretsiz olurken binlerce kişinin akın etmesi bekleniyor.

30 AĞUSTOS ANKARA ETKİNLİKLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel etkinlik programı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz duyurulmazken Etimesgut Belediyesi etkinlik takvimini paylaştı. Tüm belediyelerin konser programını kısa süre içerisinde paylaşması bekleniyor.