Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Eylül su kesintileri paylaşıldı

11 Eylül ASKİ Ankara su kesintileri paylaşılırken etkilenen yerler de duyuruldu. Vatandaşlar suların geleceği saati beklerken kesinti yaşanacak bölgeler paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Eylül su kesintileri paylaşıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 14:22

Bugün 'nın birçok bölgesinde yaşanırken saat kaçta biteceği de belli oldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 EYLÜL ASKİ

Bugün Etimesgut'da 11.00 civarında başlayan su kesintisi 17.00'de sona ererken Ahi Mesut Mahallesi ve Ayyıldız Mahallesi Bir Kısmında etkili olacak.

Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Eylül su kesintileri paylaşıldı

11 Eylül günü Örnek ve Atıfbey Mahallelerinin bir kısmında meydana gelen arıza bakım çalışmaları 10.50'de başlarken 18.00'de sona erecek. Arıza nedeni "Örnek Mahallesi Altındağ Caddesi İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır." olarak açıklandı.

Ankara 'da bugün 11.35 civarında başlayan arıza bakım çalışmaları İstiklal Mah Bir Kısmında yaşanırken 16.00'da tamamlanacak.

Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Eylül su kesintileri paylaşıldı

ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

11 Eylül Perşembe günü 12.15 civarında başlayan su arızası 15.00'e kadar devam ederken DUMLUPINAR MAHALLESİ bölgesi etkilenecek.

ETİKETLER
#su kesintisi
#altındağ
#polatlı
#etimesgut
#aşkın gücü
#Çubuklu Mahallesi
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.