Ankara’da su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Eylül su kesintileri paylaşıldı

Bugün Ankara'nın birçok bölgesinde su kesintisi yaşanırken saat kaçta biteceği de belli oldu.

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 EYLÜL ASKİ

ETİMESGUT

Bugün Etimesgut'da 11.00 civarında başlayan su kesintisi 17.00'de sona ererken Ahi Mesut Mahallesi ve Ayyıldız Mahallesi Bir Kısmında etkili olacak.

11 Eylül günü Altındağ Örnek ve Atıfbey Mahallelerinin bir kısmında meydana gelen arıza bakım çalışmaları 10.50'de başlarken 18.00'de sona erecek. Arıza nedeni "Örnek Mahallesi Altındağ Caddesi İçerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır." olarak açıklandı.

Ankara Polatlı'da bugün 11.35 civarında başlayan arıza bakım çalışmaları İstiklal Mah Bir Kısmında yaşanırken 16.00'da tamamlanacak.

ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ

11 Eylül Perşembe günü 12.15 civarında başlayan su arızası 15.00'e kadar devam ederken DUMLUPINAR MAHALLESİ bölgesi etkilenecek.