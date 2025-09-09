Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenir? iPhone 17 serisi tanıtılacak

Apple, bugün (9 Eylül 2025) "Awe Dropping" adlı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikler ile yeni iPhone serisini tanıtan firma, bugün ise iPhone 17'leri tanıtmaya hazırlanıyor.

Etkinliğin başlamasına saatler kala teknoloji tutkunları tarafından Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenecek soruları araştırılmaya başlandı.

APPLE ETKİNLİĞİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Cupertino şehrindeki Apple Park Steve Jobs Theater salonunda yapılacak olan etkinlik, Apple'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

iPhone 17 serisinin tanıtılacağı "Awe Dropping" etkinliğini teknoloji meraklıları canlı ve ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca lansman Apple TV uygulamasından da takip edilebilecek.

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre "Awe Dropping" etkinliği bugün saat 20.00'de başlayacak. Lansmanda iPhone 17'lerin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 ve yeni HomePod mini ile yenilenmiş Apple TV 4K'nın da tanıtılması bekleniyor.