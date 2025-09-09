Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenir? iPhone 17 serisi tanıtılacak

Apple bugün (9 Eylül 2025 Salı) düzenleyeceği etkinlik ile iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmanın başlamasına saatler kala Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izleneceği gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenir? iPhone 17 serisi tanıtılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:52

, bugün (9 Eylül 2025) "Awe Dropping" adlı bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Her yıl eylül ayında gerçekleştirdiği etkinlikler ile yeni iPhone serisini tanıtan firma, bugün ise 'leri tanıtmaya hazırlanıyor.

Etkinliğin başlamasına saatler kala teknoloji tutkunları tarafından Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenecek soruları araştırılmaya başlandı.

Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenir? iPhone 17 serisi tanıtılacak

APPLE ETKİNLİĞİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

ABD'nin eyaletine bağlı Cupertino şehrindeki Apple Park Steve Jobs Theater salonunda yapılacak olan etkinlik, Apple'ın resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

iPhone 17 serisinin tanıtılacağı "Awe Dropping" etkinliğini teknoloji meraklıları canlı ve ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca lansman Apple TV uygulamasından da takip edilebilecek.

Apple etkinliği hangi kanalda, nereden izlenir? iPhone 17 serisi tanıtılacak

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre "Awe Dropping" etkinliği bugün saat 20.00'de başlayacak. Lansmanda iPhone 17'lerin yanı sıra Series 11, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 ve yeni HomePod mini ile yenilenmiş Apple TV 4K'nın da tanıtılması bekleniyor.

ETİKETLER
#kaliforniya
#apple
#apple watch
#iphone 17
#Yeni Iphone
#Apple Etkinliği
#Apple Park
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.